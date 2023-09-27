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"Вступил в сговор": россияне хотят обвинить командующего ЧФ РФ в ударе по штабу, — "Атеш"

Соколов Виктор Николаевич погиб, адмирал Соколов, адмирал Виктор Соколов, командующий ЧФ Соколов, Соколов ЧФ РФ, Виктор Соколов ЧФ, Соколов флот
Фото: Википедия | В России пытаются убедить, что адмирал Виктор Соколов жив

По данным подполья, оккупационные власти Севастополя получили распоряжение из Москвы распространить новую версию удара по Черноморскому флоту РФ. Захватчики собираются убеждать местных, что атака должна была скрыть кражу и жертв не было.

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Российские оккупанты сформировали версию событий в Севастополе и нашли "виновного" в ударе по штабу Черноморского флота РФ, в результате которого погибли вражеские офицеры. Деталями 27 сентября поделились в соцсетях партизанского движения "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" из севастопольской оккупационной администрации сообщает, что было проведено совещание администрации с силовыми ведомствами по вопросам информационной политики", — говорится в публикации.

По словам источника, представитель оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев передал подчиненным распоряжение из Москвы, что нужно распространить определенный "слух". Он заключается в том, что командующий флотом Виктор Соколов якобы вступил в сговор с Силами обороны и был причастен к уничтожению собственного же штаба.

"Делалось это, по их версии, для сокрытия факта кражи адмиралом Соколовым и его заместителем продовольствия, ведь именно в это время к ним направлялась проверка", — объяснили партизаны.

Этим россияне собираются объяснять отсутствие потерь в результате удара. Реальные же данные о погибших среди военных планируется замалчивать.

"Такие действия оккупантов являются дополнительным доказательством того, что командующий Соколов утилизирован или сильно ранен. Также сомнения вызывает виртуальное появление Соколова на совещании с Шойгу. Многие люди усомнились, что на видео транслировался актуальный адмирал Соколов, а не его старая запись", — подчеркнули в "АТЕШ".

Агенты партизан сообщили, что после удара вокруг пораженного штаба насчитали более 25 машин "скорой". Также очевидцы видели, как медики выносили мешки с телами.

"Свидетелями этого стало множество севастопольцев, так что реальное положение дел им не удастся скрыть", — заявили представители движения.

Соколов Виктор Николаевич погиб, адмирал Соколов, адмирал Виктор Соколов, командующий ЧФ Соколов, Соколов ЧФ РФ, Виктор Соколов ЧФ, Соколов флот Fullscreen
Публикация "АТЕШ" от 27 сентября
Фото: Скриншот

Напомним, по данным Сил специальных операций ВСУ, в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них — и командующий Виктор Соколов. Еще 105 российских военнослужащих получили ранения.

Однако россиян пытаются убедить, что Виктор Соколов жив. Он появился на заседании коллегии Минобороны РФ, правда, только по видеосвязи.