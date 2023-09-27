"Вступил в сговор": россияне хотят обвинить командующего ЧФ РФ в ударе по штабу, — "Атеш"

По данным подполья, оккупационные власти Севастополя получили распоряжение из Москвы распространить новую версию удара по Черноморскому флоту РФ. Захватчики собираются убеждать местных, что атака должна была скрыть кражу и жертв не было.

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Российские оккупанты сформировали версию событий в Севастополе и нашли "виновного" в ударе по штабу Черноморского флота РФ, в результате которого погибли вражеские офицеры. Деталями 27 сентября поделились в соцсетях партизанского движения "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" из севастопольской оккупационной администрации сообщает, что было проведено совещание администрации с силовыми ведомствами по вопросам информационной политики", — говорится в публикации.

По словам источника, представитель оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев передал подчиненным распоряжение из Москвы, что нужно распространить определенный "слух". Он заключается в том, что командующий флотом Виктор Соколов якобы вступил в сговор с Силами обороны и был причастен к уничтожению собственного же штаба.

"Делалось это, по их версии, для сокрытия факта кражи адмиралом Соколовым и его заместителем продовольствия, ведь именно в это время к ним направлялась проверка", — объяснили партизаны.

Этим россияне собираются объяснять отсутствие потерь в результате удара. Реальные же данные о погибших среди военных планируется замалчивать.

"Такие действия оккупантов являются дополнительным доказательством того, что командующий Соколов утилизирован или сильно ранен. Также сомнения вызывает виртуальное появление Соколова на совещании с Шойгу. Многие люди усомнились, что на видео транслировался актуальный адмирал Соколов, а не его старая запись", — подчеркнули в "АТЕШ".

Агенты партизан сообщили, что после удара вокруг пораженного штаба насчитали более 25 машин "скорой". Также очевидцы видели, как медики выносили мешки с телами.

"Свидетелями этого стало множество севастопольцев, так что реальное положение дел им не удастся скрыть", — заявили представители движения.

Публикация "АТЕШ" от 27 сентября Фото: Скриншот

Напомним, по данным Сил специальных операций ВСУ, в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них — и командующий Виктор Соколов. Еще 105 российских военнослужащих получили ранения.

Однако россиян пытаются убедить, что Виктор Соколов жив. Он появился на заседании коллегии Минобороны РФ, правда, только по видеосвязи.