"Вступив у змову": росіяни хочуть звинуватити командувача ЧФ РФ в ударі по штабу, — "Атеш"

За даними підпілля, окупаційна влада Севастополя отримала розпорядження з Москви поширити нову версію удару по Чорноморському флоту РФ. Загарбники збираються переконувати місцевих, що атака мала приховати крадіжку і жертв не було.

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Російські окупанти сформували версію подій у Севастополі та знайшли "винного" в ударі по штабу Чорноморського флоту РФ, внаслідок якого загинули ворожі офіцери. Деталями 27 вересня поділились у соцмережах партизанського руху "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" із севастопольської окупаційної адміністрації повідомляє, що було проведено нараду адміністрації із силовими відомствами з питань інформаційної політики", — йдеться у публікації.

Зі слів джерела, представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв передав підлеглим розпорядження з Москви, що потрібно поширити певну "чутку". Вона полягає в тому, що командувач флоту Віктор Соколов нібито вступив у змову з Силами оборони та був причетний до знищення власного ж штабу.

"Робилося це, за їхньою версією, для приховання факту крадіжки адміралом Соколовим та його заступником продовольства, адже саме в цей час до них прямувала перевірка", — пояснили партизани.

Цим росіяни збираються пояснювати відсутність втрат внаслідок удару. Реальні ж дані про загиблих серед військових планується замовчувати.

"Такі дії окупантів є додатковим доказом того, що командувача Соколова утилізовано або сильно поранено. Також сумніви викликає віртуальна поява Соколова на нараді із Шойгу. Багато людей засумнівалися, що на відео транслювався актуальний адмірал Соколов, а не його старий запис", — підкреслили в "АТЕШ".

Агенти партизан повідомили, що після удару навколо ураженого штабу нарахували понад 25 машин "швидкої". Також очевидці бачили, як медики виносили мішки з тілами.

"Свідками цього стало безліч севастопольців, тож реальний стан справ їм не вдасться приховати", — заявили представники руху.

Публікація "АТЕШ" від 27 версеня Фото: Скриншот

Нагадаємо, за даними Сил спеціальних операцій ЗСУ, внаслідок удару до штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі загинули 34 офіцери. Серед них — і командувач Віктор Соколов. Ще 105 російських військовослужбовців отримали поранення.

Проте росіян намагаються переконати, що Віктор Соколов живий. Він з’явився на засіданні колегії Міноборони РФ, щоправда, тільки по відеозв’язку.