"Ваш родственник в госпитале": женщина "заработала" более 9 тысяч на лжи о пропавших бойцах ВСУ

Псевдоволонтер искала через соцсети родственников пропавших без вести военных и связывалась с ними, чтобы сообщить "радостную весть". По меньшей мере четверо украинцев поверили женщине и пополнили ее счет.

Правоохранители разоблачили "волонтера", которая выманивала деньги у родных пропавших без вести защитников. Деталями дела 27 сентября поделилась пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, в марте 32-летняя жительница Одесской области организовала сбор информации в соцсетях о пропавших без вести бойцах Вооруженных сил и их родственниках. Она звонила украинцам, которые просили помочь в розыске своих близких, под видом волонтера.

Женщина рассказывала, что пропавших защитников якобы нашли, и они находятся в госпитале в Бахмуте. Как отметили в полиции, "играя на эмоциях и чувствах" людей, она просила перечислять ей деньги на якобы лечение, питание и транспортировку военнослужащих.

"Суммы, которые она просила у потерпевших, колебались от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен", — рассказали полицейские.

Обманутые украинцы, услышав радостную новость, перечисляли средства на помощь своим родным, а псевдоволонтер снимала ей и тратила. Сейчас известно, что таким образом женщине удалось собрать более 9 000 гривен с четырех человек.

Жительница Одесской области получила подозрение в мошенничестве и сейчас находится под домашним арестом. Ей может грозить штраф в размере 51-68 тысяч гривен, исправительные работы на один-два года, ограничение свободы на срок до пяти лет или заключение на срок до трех лет.

Напомним, сотрудники СБУ задержали двух агентов российской разведки, которые корректировали ночной удар ВС РФ по Киеву 21 сентября. Они получали за выполненные задания деньги от российского "куратора".

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