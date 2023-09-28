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Неубедительные "доказательства": аналитики сомневаются, что командующий ЧФ РФ Соколов жив

Анастасия Андрусяк
Фото: Российская газета | Виктор Соколов

Кремль и Минобороны РФ не комментировали напрямую, что адмирал не погиб в результате ракетного удара по Севастополю. Аналитики ISW также не готовы подтвердить подлинность видео с "живым" Виктором Соколовым.

В Российской Федерации публикуют видео с якобы живым командующим Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым, однако аналитики пока не могут подтвердить подлинность этих материалов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 27 сентября.

"Российские СМИ продолжают публиковать неубедительные "доказательства" того, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Солоков жив", — говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, пресс-служба Кремля и Министерство обороны РФ не давали комментариев по этому поводу и не подтвердили напрямую, что Виктор Соколов не погиб.

Авторы отчета также отметили, что не готовы подтвердить подлинность видео с Соколовым, недавно опубликованным российскими медиа.

Гибель командующего ЧФ РФ: что известно

Напомним, 25 сентября пресс-службе Сил специальных операций ВСУ заявили, что в результате попаданий по зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них командующий Черноморского флота России — адмирал Виктор Соколов.

Вскоре, 26 сентября, российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что Виктор Соколов якобы явился на заседание коллегии Минобороны РФ. СМИ также опубликовали соответствующее видео.

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Позже, 27 сентября, российский пропагандистский телеканал "Звезда" показал видео, на котором командующий Виктор Соколов рассказал, что флот "успешно выполняет задачи". Журналисты заявили, что Соколов якобы побывал в Доме офицеров на награждении футбольной команды флота "Черноморец".

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При этом в издании "Украинская правда" отметили, что на видео с Соколовым нет никаких временных маркеров, а о проведении упомянутых событий нет комментариев ни от самого адмирала, ни от ФК "Черноморец" на собственном сайте или в Telegram-канале. Кроме того, адмирал ни разу вживую не опроверг сообщения о своей ликвидации.