Неубедительные "доказательства": аналитики сомневаются, что командующий ЧФ РФ Соколов жив

Кремль и Минобороны РФ не комментировали напрямую, что адмирал не погиб в результате ракетного удара по Севастополю. Аналитики ISW также не готовы подтвердить подлинность видео с "живым" Виктором Соколовым.

В Российской Федерации публикуют видео с якобы живым командующим Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым, однако аналитики пока не могут подтвердить подлинность этих материалов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 27 сентября.

"Российские СМИ продолжают публиковать неубедительные "доказательства" того, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Солоков жив", — говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, пресс-служба Кремля и Министерство обороны РФ не давали комментариев по этому поводу и не подтвердили напрямую, что Виктор Соколов не погиб.

Авторы отчета также отметили, что не готовы подтвердить подлинность видео с Соколовым, недавно опубликованным российскими медиа.

Гибель командующего ЧФ РФ: что известно

Напомним, 25 сентября пресс-службе Сил специальных операций ВСУ заявили, что в результате попаданий по зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них командующий Черноморского флота России — адмирал Виктор Соколов.

Вскоре, 26 сентября, российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что Виктор Соколов якобы явился на заседание коллегии Минобороны РФ. СМИ также опубликовали соответствующее видео.

Позже, 27 сентября, российский пропагандистский телеканал "Звезда" показал видео, на котором командующий Виктор Соколов рассказал, что флот "успешно выполняет задачи". Журналисты заявили, что Соколов якобы побывал в Доме офицеров на награждении футбольной команды флота "Черноморец".

При этом в издании "Украинская правда" отметили, что на видео с Соколовым нет никаких временных маркеров, а о проведении упомянутых событий нет комментариев ни от самого адмирала, ни от ФК "Черноморец" на собственном сайте или в Telegram-канале. Кроме того, адмирал ни разу вживую не опроверг сообщения о своей ликвидации.