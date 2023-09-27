"Успешно выполняем задачи": командующий ЧФ РФ Соколов вновь появился на публике (видео)

По сообщению росСМИ, "похороненный" адмирал якобы побывал на награждении флотской футбольной команды. При этом дата съемки пропагандистами не уточняется.

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Российский пропагандистский телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов рассказал, что флот "успешно выполняет задачи". Соответствующее видео опубликовано 27 сентября.

Сообщается, что Соколов якобы побывал в Доме офицеров на награждении футбольной команды флота "Черноморец" (не путать с одесским "Черноморцем"). При этом дата съемки в сообщении пропагандистов не уточняется.

"Черноморский флот уверенно и успешно выполняет задачи, которые перед ним поставило командование. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев", — говорит Соколов на видео.

Погиб ли адмирал Соколов — что надо знать

22 сентября штаб Черноморского флота Российской Федерации, расположенный во временно оккупированном Севастополе (Крым), был атакован ракетами во время проведения совещания руководящего состава российского флота. По информации пресс-службы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, атака привела к гибели 34 российских офицера, включая адмирала Виктора Соколова, командующего Черноморским флотом РФ.

Однако 26 сентября в России было опубликовано видео, на котором адмирал Виктор Соколов якобы был жив и невредим, участвуя в заседании коллегии Министерства обороны России через видеосвязь. При этом пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, отказался комментировать информацию о Соколове. Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров также не подтвердил и не опроверг информацию о гибели Виктора Соколова. Он подчеркнул, что если адмирал действительно жив, то это хорошая новость для всех.

27 сентября пресс-секретарь Администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме не могут подтвердить гибель Виктора Соколова.