"Это сложный вопрос": Подоляк анонсировал рост панических настроений у россиян в Крыму (видео)

Временно оккупированный Крым постепенно переходит под украинский огневой контроль. У Украины достаточно инструментов для увеличения интенсивности обстрелов на полуострове, рассказали в Офисе президента.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у россиян, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, будут усиливаться панические настроения. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Панические настроения — это сложный вопрос. Я хочу, чтобы вы понимали — Россия пожизненно находится в панических настроениях", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что россияне всегда угрожают, что якобы куда-то зайдут, что-то будут делать, для того, чтобы компенсировать свои панические настроения. Кроме этого, Россия не понимает последствия полномасштабного вторжения, с которыми столкнется в финале войны. Поэтому для нарастания панических настроений на полуострове нужно увеличить интенсивность огневого воздействия на происходящее на полуострове.

"Мы и вчера видели, и сегодня видим, что это влияние увеличивается", — подчеркнул он.

В частности, для этого у Украины есть достаточное количество инструментов — различные типы дронов, ракеты. К тому же Крым является юрисдикцией Украины, поэтому ВСУ могут использовать любое оружие, даже предоставленное западными партнерами. Однако по словам Подоляка, для ударов по Крыму прежде всего используется свое вооружение.

Михаил Подоляк заявил, что среди стратегических задач Украины является перерезание ключевого направления обеспечения ВС РФ, то есть взятие под огневой контроль Керченский пролив и уничтожение огромной складской инфраструктуры. В частности, у россиян нет прямого сообщения через Мелитополь и Бердянск Запорожской области с Ростовской областью России. Поэтому 80% обеспечения идет через полуостров, где находится большая инфраструктура складских возможностей России.

"Крым сегодня — это ключ к существенному уменьшению боеспособности российских оккупационных группировок", — пояснил он.

Он добавил, что сейчас в Крыму жизнь происходит под постоянным ожиданием атак и сиренами, россияне понимают, что полуостров является территорией огромной опасности, а воздушное пространство стало меньше контролироваться армией РФ.

Напомним, 27 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Черняк сообщил, что на временно оккупированном полуострове Крым атмосфера оккупантов начала больше нагнетаться. В частности, это стало заметно после ударов по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

25 сентября военный эксперт и обозреватель Defense Express Иван Киричевский заявил, что удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ может свидетельствовать о том, что целью Украины является полное его уничтожение.