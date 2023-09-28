"Нам война не нужна": Кулеба высказался об отношениях с Польшей на фоне зернового кризиса

По словам главы МИД Украины, "эмоции" польской стороны связаны с приближающимися парламентскими выборами, однако Киев готов найти общее решение проблемы.

Украина решительно настроена на разрешение ситуации, связанной с запретом на экспорт украинского зерна, и не желает вступать в "зерновую войну" с Польшей. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 27 сентября.

По словам Кулебы, у Украины нет другого выбора, кроме как выйти из этого кризиса, однако его создал не Киев. Кулеба связал "эмоции" польской стороны, связанные с запретом на ввоз украинского зерна, с парламентскими выборами в Польше, которые пройдут 15 октября.

"До 15 октября, до дня выборов в Польше, температура еще может подниматься. Но мы настроены на конструктив. Мы работаем с Европейской комиссией. Мы передали Польше четкие сигналы о нашей настроенности на конструктивное решение этой ситуации. Нам эта зерновая война не нужна и Польше тоже", — заявил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что примеры отношений Украины с Болгарией и Румынией показывают, что "нет неразрешимых проблем". Он напомнил, что изначально было пять стран, которые ввели ограничения на ввоз украинского зерна.

"Теперь Болгария и Румыния нашли решение, а остальные три страны не нашли. Причина того, почему не нашли, очевидно, не потому, что решений нет. Есть какие-то другие причины, почему эти решения не находятся", — добавил глава МИД.

При этом Кулеба заверил, что у Киева есть желание найти подобные решения.

Отметим, что днем ранее, 27 сентября, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отмечал, что страна не ввела запрет на ввоз украинского зерна вслед за Польшей, так как считает, что нужно помогать Украине до ее победы в войне с Россией.

Зерновой кризис — что надо знать

Напомним, ограничения на импорт пшеницы, подсолнечника, кукурузы и рапса из Украины в Болгарию, Польшу, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию действуют с мая 2023 года. Тем не менее, 15 сентября 2023 года Еврокомиссия приняла решение о не продлении эмбарго на поставки украинского зерна. Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий выразил недовольство этим решением и заявил, что оно было "неправильным". Польша подтвердила свое намерение не снимать эмбарго на украинское зерно, запрет также поддержали Венгрия и Словакия.

18 сентября стало известно, что в ответ на запрет импорта сельскохозяйственной продукции, Украина собирается подать иск против Польши, Венгрии и Словакии.

В тот же день, 18 сентября, Венгрия, Польша и Словакия ответили Украине на угрозы пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ограничений на ввоз зерна. Три страны приняли решение прекратить свое участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по зерновой проблеме.