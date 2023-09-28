В 40 км от границы с Украиной: в Молдове обнаружили обломки ракеты в озере, — МВД (фото)

По данным министерства внутренних дел республики, обломки нашли местные жители. Сейчас из озера откачивают воду, чтобы их извлечь.

В Молдове в озере возле села Фарладан в Каушанском районе были обнаружены обломки ракеты. Об этом 28 сентября сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.

Местные жители заметили в озере несколько компонентов, которые могли быть частями ракеты, возможно, упавшей в этой местности. Власти подтвердили, что эти обломки действительно принадлежат ракете, и на данный момент специалисты исследуют тип и происхождение этой ракеты.

Важно отметить, что село Фарладан расположено всего в менее чем 40 километрах от границы с Украиной.

Генинспекторат чрезвычайных ситуаций сообщил, что обломки ракеты в озере были обнаружены 27 сентября. В связи с этим в районе озера и села были приняты дополнительные меры безопасности, так как подозревается, что взрывчатые вещества из разбившейся ракеты могут находиться на дне озера.

Сейчас территория огорожена и закрыта для посещения граждан, а полиция обеспечивает безопасность на месте. В поисках обломков и возможных взрывчатых материалов принимают участие сотрудники полиции, спасатели, а также военные и пограничная полиция. Работа началась еще вчера, но была приостановлена на ночь. С утра 28 сентября были возобновлены поиски всех частей ракеты.

Специалисты рассматривают различные варианты извлечения взрывчатых материалов, если они будут обнаружены на дне озера. Гидротехнические специалисты откачивают воду из озера, чтобы облегчить задачу пиротехникам.

Также на место происшествия прибыл министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.

министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос на месте падения ракеты Фото: МВД Молдовы Местные жители обнаружили в озере фрагменты ракеты Фото: МВД Молдовы Экстренные службы Молдовы на месте падения ракеты Фото: МВД Молдовы

"В этот час на месте присутствует министр внутренних дел Адриан Эфрос, который инспектирует персонал, чтобы мы могли быть уверены, что граждане и сотрудники системы внутренних дел действуют и будут действовать безопасно", — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве подчеркивают, что на данный момент нет угрозы для населения, так как территория изолирована, а ближайшие жилые дома находятся на расстоянии 1 километра от опасной зоны.

Фото компонентов ракеты также показало местное издание Newsmaker.

Фрагмент ракеты, который обнаружили местные жители в озере Фото: newsmaker.md

Напомним, 25 сентября сообщалось, что в непризнанном Приднестровье в Молдове упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что это произошло потому, что в Украине идет война.

Ранее, 4 сентября стало известно, что во время ночной массированной атаки ВС РФ несколько российских дронов-камикадзе Shahed 136 сдетонировали на румынской территории в районе Измаильского порта.