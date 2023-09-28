"Выбиваем врага": Сырский показал уничтожение склада БК в районе Бахмута (видео)

Российские оккупанты решили спрятать снаряды в разрушенном здании, но бойцы артиллерийского дивизиона 77-й отдельной аэромобильной бригады помешали планам врага.

Украинские защитники ликвидировали склад боекомплекта российских захватчиков на Бахмутском направлении. Об этом сообщил Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, 28 сентября в Telegram.

Он отметил, что провели успешную работу бойцы артиллерийского дивизиона 77-й отдельной аэромобильной бригады. Вражеский боекомплект был зафиксирован в одном из разрушенных помещений.

"Наши воины движутся вперед и выбивают силы врага", — заявил он.

Уничтожение складов БК

Спецназовцы батальона "Дикое поле" 4 августа сумели ликвидировать склад боекомплекта войск РФ. Российские захватчики пытались спрятать снаряды вблизи гражданского дома и густой растительности. Впоследствии после метких выстрелов произошла мощная детонация снарядов.

Аэроразведка теробороны 1 августа продемонстрировала эффективный результат и помогла артиллерии ВСУ уничтожить склад боекомплекта. Бойцы сумели зафиксировать тайник боеприпасов и впоследствии отправила координаты украинским артиллеристам, которые и ликвидировали объект. Снаряды были спрятаны в лесополосе на Лиманском направлении.

3 ОШБр 12 июля показала уничтожение склада БК россиян в районе Бахмута. Россияне решили тщательно спрятать боекомплект в густой растительности, но впоследствии потеряли склад благодаря точной работе украинской артиллерии.

Напомним, 26 сентября бойцы 101-й бригады уничтожили "Муром-П" с помощью БПЛА. Украинские защитники обнаружили российский комплекс наблюдения "Муром-П" благодаря беспилотнику, который затем атаковал вражескую цель. В результате чего произошла яркая красная вспышка, а российский комплекс автономного мобильного видеотепловизионного наблюдения перестал функционировать.