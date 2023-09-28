В ВСУ показали, как вездеход BvS 10 Viking с легкостью форсирует реку (видео)

Во время осенней распутицы украинские защитники смогут использовать двухзвенные БТР BvS 10 Viking. Впервые вездеход был замечен на боевом дежурстве Сил обороны в апреле этого года.

ВСУ показали работу шведского вездехода BvS 10 Viking. Транспортное средство с легкостью форсирует реку, что позволит использовать его во время осенней распутицы. Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Supernova+.

По данным СМИ, в начале сентября морские пехотинцы 38-ой бригады ВСУ получили 36 сочлененных бронетранспортеров BvS 10 Viking. БТР прибыли в Украину из Нидерландов и, по всей видимости, их будут использовать после ухудшения погоды, потому что "Викинги" обладают высокой проходимостью.

Особенности гусеничных вездеходов-амфибий BvS 10 Viking

BvS 10 Viking изначально создавались в Швеции для британских морпехов. В конструкции учтен опыт разработки и эксплуатации не обладающего броней Bv206. Эти машины обеспечивают оптимальную маневренность на практически на любой местности. Кроме этого они способны преодолевать водные препятствия или действовать в подтопленных регионах.

Технические характеристики БТР BvS 10 Viking:

вес переднего звена – 5000 кг;

вес заднего звена – 3500 кг;

мощность дизельного двигателя Cummins с турбонаддувом – 285 л.с.;

максимальная скорость по шоссе – 65-70 км/ч;

скорость при преодолении водных преград – 5 км/ч;

запас хода по топливу – 500 км;

вместимость – до 12 человек.

В качестве вооружения BvS 10 Viking может использовать нескольких типов пулеметов:

12,7-мм Browning M2;

40-мм автоматический гранатомет Mark 19;

специальные гранатометы для создания дымовых завес.

Броня в базовой версии защищает от пуль и осколков, однако может быть усилена, например, установкой решетчатых противокумулятивных экранов.

Напомним, в апреле Германия подписала контракт на сотни вездеходов BvS10 для вооружения своей армии. Бундесвер получит вездеходы в вариантах транспортировки войск, командования и управления, а также логистические машины.

Также Фокус писал, что впервые информация о применении вездехода BvS 10 Viking украинской армией появилась в апреле этого года.