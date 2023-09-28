Оправдывается деньгами: Ани Лорак признала, что участвует в похищении детей из Украины (видео)

По словам певицы, она "понимает" детей-сирот, потому что когда-то сама росла в интернате. При этом она ни словом не упомянула, что причина появления сирот — война, которую Россия начала в Украине.

Певица Ани Лорак, которая родилась в Черновицкой области, продолжает рассказывать, как именно она помогает российским властям совершать преступления против похищенных детей из Украины. Как выяснилось, она намеренно ездит по миру и собирает деньги, которые затем перечисляет в специальный фонд в РФ. Благодаря деньгам из этого фонда Кремль кормит и обещает квартиры несовершеннолетним, насильно вывезенным с оккупированных территорий. О деятельности Лорак рассказали на портале "24 канал".

Певица анонсировала большой концерт в Москве, говорится в интервью для пропагандистского канала НТВ. Деньги за билеты поступят в специальный фонд "Счастливое детство.ру". Таким образом женщина будет "помогать" детям, которых россияне похитили в Запорожской области, на Донбассе, а также всем тем, "кто далеко от Родины".

Лорак "грустно", поскольку якобы понимает сирот-беженцев, которые "остались без жилья". При этом вспомнила, как когда-то росла в школе-интернате. Однако она и дальше не называет причину, почему дети осиротели и потеряли дом: для нее война РФ против Украины — "эта ситуация".

Женщина также объяснила, куда российские власти потратят полученные деньги: сиротам предоставят жилье вместо разрушенных на Родине.

"Сегодня больше всего страдают невинные дети, которые не понимают, что происходит. Детям, пострадавшим от этой ситуации, построят квартиры и предоставят все, в чем они нуждаются", — заявила Лорак, не упоминая разрушения и убийства, которые РФ принесли на территории, откуда теперь похищают детей.

Ани Лорак: детали деятельности

Отметим согласно ориентировочным подсчетам, РФ похитила от 300 до 750 тыс. украинских детей. Кроме того, известно об около 500 детей, погибших в результате российского вторжения.

Международный уголовный суд отреагировал на преступления российских властей: выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в похищении украинских детей.

На странице Ани Лорак в Instagram отключены комментарии, поэтому люди не имеют возможности отреагировать на ее заявления. Певица время от времени публикует посты, в которых пишет о своей любви к детям и намерении их защищать. Также уверяет, что ни копейки из ее денег не потрачено на помощь Силам обороны — говорит, что о ней распространяют "ложь".

Также певица объяснила, почему не донатит ВСУ: ее это "ужасает" и "не соответствует принципам". Между тем ее принципам не мешает судейство детского певческого конкурса на российском телевидении: в августе 2023 года стало известно о том, что ее взяли на работу на шоу "Ты супер".

В мае 2023 года в РФ начали массово отменять концерты Ани Лорак. Причина отмены: подозрения российского населения, что якобы певица финансирует закупку оружия для ВСУ. Аналогичная ситуация произошла в марте: певица отменила концерт в Краснодаре, поскольку ее начали обвинять в благотворительной помощи Силам обороны.