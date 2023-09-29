В стиле "рязанского сахара": эксперт рассказал, что Путину могут "подарить" на его 71-летие

Президенту РФ Владимиру Путину нравятся "жесткие" подарки. На один из день рождений он получил смерть российской оппозиционной журналистки Анны Политковской, рассказал военный эксперт Алексей Мельник.

Президент Российской Федерации Владимир Путин празднует день рождения 7 октября. Содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов "Центра Разумкова", военный эксперт Алексей Мельник считает, что окружение российского лидера захочет поздравить его. Об этом он сообщил в интервью OBOZREVATEL.

Он отметил, что на одно из день рождений Путина ему "дарили" убийство известной российской оппозиционной журналистки Анны Политковской.

"Очевидно, что-то такое, что может порадовать душу этого престарелого маньяка", — сказал Алексей Мельник.

По его словам, должен быть "жесткий" подарок — ведь именно такие нравятся российскому лидеру. Однако эксперт убежден, что это не будет увеличение количества ракетных ударов по городам Украины или конкретным целям.

Ну мнению Мельника, не стоит исключать вероятности атаки на Запорожской АЭС или других критических объектах. В частности, это могут быть теракты в кагэбистской манере.

"Если попытаться углубиться в кагэбистскую конспирологию, то действительно они могут это подстроить под дату рождения Путина, чтобы использовать еще один аргумент, что якобы украинцы должны были это сделать, чтобы сделать их вождю больно", — пояснил он.

Алексей Мельник добавил, что существует угроза того, что спецслужбы РФ могут запланировать теракты в стиле "рязянского сахара" для подарка Путину. В частности, такие теракты возможны, ведь играют роль в плане мобилизации российского населения. Также они могут быть направлены на то, чтобы повлиять на мнение запада, или на оправдание собственных военных преступлений.

Взрывы жилых домов в России в 1999 году: что известно

Серия террористических актов произошла в течение 4-16 сентября 1999 года в российских городах Буйнакск, Москва, Волгороднск. В результате чего погибло 307 человек, ранения получили более 1700.

По одной из версий взрывы были организованы ФСБ для запугивания политических конкурентов на должности президента и премьер-министра России, установление полицейского режима ФСБ, подготовка для развертывания войны на подавление национально-освободительных движений на Северном Кавказе, поднятие рейтинга Путину и сплочения населения вокруг силовиков.

Позже появилась другая официальная версия и заочные приговоры судов РФ, согласно которым теракты были организованы руководителями незаконного вооруженного формирования Исламского института "Кавказ" Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром.

Напомним, 7 октября 2022 года народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. Он спел песню "Ла-ла-ла-ла" с трибуны Верховной Рады.

28 сентября стало известно, что президент РФ Владимир Путин начал чаще самостоятельно принимать решения относительно войны против Украины. По информации СМИ, глава Кремля сузил список источников информации, ведь не терпит, что ему дают противоположные его мнению советы.