ВС РФ могли уничтожить собственный самолет под Токмаком: Федоров рассказал детали (фото, видео)

Оккупанты не хотят воевать, поэтому занимаются самоликвидацией, считает мэр Мелитополя. Сейчас известно о пяти случаях, когда враг уничтожал своих военных.

Ночью 29 сентября российские военные могли сбить собственный самолет возле временно оккупированного Токмака Запорожской области. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время телемарафона.

"Сегодня в половине второго ночи что-то там произошло с каким-то самолетом, который постоянно терроризирует наших украинских военных на Запорожской линии фронта", — сказал Иван Федоров.

Он отметил, что что-то "громкое" произошло возле оккупированного города. Ни в Токмаке, ни в Молочанске нет аэродромов, поэтому российский самолет быстро падал.

Федоров считает, что это можно считать самоликвидацией, которая наблюдается постоянно среди военных Российской Федерации. В частности, известно о по меньшей мере пяти случаях, когда враг ликвидировал своих же военных. Однако это было не так как с самолетом, а по другой причине — дезертирство.

У оккупантов наблюдается плохое настроение, поэтому они не хотят воевать. Враг делает все возможное, чтобы сбежать с линии фронта. В связи с этим оккупанты усилили меры фильтрации, чтобы выявлять дезертиров.

Оккупанты сбили собственный самолет возле Токмака: что известно

Утром 29 сентября в Telegram-канале партизанского отряда Мелитополя "Гнилая Черешня" появилась информация о том, что российские оккупанты могли сбить собственный самолет в Запорожской области. В частности, над Токмаком был зафиксирован пуск из системы С-300 в режиме ПВО.

Напомним, 29 сентября депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук заявил, что в Запорожской области возросло количество дезертирств и пьянства среди российских военных. По его словам, на фронте ежедневно фиксируют случаи, когда оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и просто с собственных позиций.

28 сентября в отчете Министерства обороны Великобритании говорилось о том, что срок службы боевых самолетов России может закончиться гораздо раньше, чем планировали Воздушно-космические силы. Он начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли около 90 самолетов.