Возможности РФ будут ограничены: эксперт назвал преимущества для ВСУ после поставок F-16

По словам полковника запаса Романа Свитана, как только западная авиация пересечет границу с Украиной, противник лишиться сразу нескольких способов своего террора. Они не смогут близко подойти к линии фронта.

Как только западные страны отправят Украине западные истребители F-16, ВСУ сразу же получат преимущество в воздухе. Кроме того, возможности РФ будут ограничены. Об этом заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире телеканала "Эспрессо" 29 сентября.

По его словам, противник больше не сможет атаковать мирные города Украины КАБами, как только боевая авиация Запада пересечет границу с Украиной. ВСУ получат больше возможностей для своего контрнаступления.

"Самые старые модификации F-16, у них базовая модификация с дальностью где-то 100-120 км и ракета АIM-120, которую используют в NASAMS, которые у нас есть, они, правда, 40 км, но на самолете F-16 они могут идти 100-120 км. Поэтому российские самолеты не смогут подойти к линии фронта, мы им просто не дадим подойти и сбросить", — заявил Роман Свитан.

Отдельно было отмечено, что сразу после этого авиабомбы более 70 километров не полетят, как бы высокого их не подымали. Связано это с законами аэродинамики, которые не дадут этого сделать противнику. Соответственно, их планы будут провалены.

"Поэтому с появлением F-16 это все прекратится однозначно, это и будет то завоевание преимущества в воздухе. У нас оно получится, потому что мы сможем уничтожать системы С-400 российские. Самая крутая система у россиян – это С-400. Это хорошо окрашенная С-300, как оказалось", — добавил Роман Свитан.

Ранее Фокус писал, каким образом самолеты F-16 смогут изменить ход российско-украинской войны и какие трудности могут возникнуть при их передаче. Кроме этого, кандидат физико-математических наук Алексей Парновский рассказал о блоках и буквах в названиях разных версий самолета, в частности он объяснил, какую версию самолета F-16 получит Украина.