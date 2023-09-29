Франция и Украина обсудили совместное производство оружия: детали переговоров

Сейчас в Киеве находится с визитом министр вооруженных сил Франции Себастен Лекорню, с которым подняли вопрос совместного производства образцов вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню в Киеве. Стороны обсудили сотрудничество. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во время двусторонних переговоров украинский лидер поблагодарил Францию за всестороннюю помощь. Также Зеленский высоко оценил личную роль президента Эммануэля Макрона в поддержке Украины на международной арене. Во время встречи была поднята тема возможности начала совместного производства определенных видов вооружения.

"Во время встречи были подробно обсуждены дальнейшие шаги по усилению обороноспособности Украины при поддержке Франции, в частности возможности начала совместного производства определенных видов вооружения", — отмечается в публикации.

Кроме этого Зеленский поблагодарил за уже предоставленное вооружение: САУ Caesar, ЗРК SAMP/T и крылатые ракеты SCALP EG. Также особое внимание уделили усилению противовоздушной обороны, особенно в зимний период. Себастьен Лекорню получил орден "За заслуги" II степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, а также за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, BAE Systems планирует начать производить запчасти для британских гаубиц в Украине. Также министр Камышин заявлял, что BAE будет изготавливать 105-мм гаубицы L119.

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