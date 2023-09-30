Ночная атака дронов: оккупанты выпустили по Украине боле 20 БПЛА Shahed, – ОК "Юг"

По данным спикера командования Наталии Гуменюк, российские беспилотники маневрировали, пытаясь обойти систему ПВО, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины.

В ночь на 30 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины более чем 20 беспилотными летательными аппаратами Shahed. Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам спикера командования, оккупанты в очередной раз применили ударные беспилотники, запуская их с восточного побережья Азовского моря. Вражеские дроны пытались маневрировать, двигаясь по непростым маршрутам, чтобы ударить не только по южным, но и по центральным регионам.

В командовании подтвердили заявления местных властей о том, что ночью было попадание в объект инфраструктуры в Винницкий области.

"Можем говорить о том, что атака была довольно мощной. Применено более 20 беспилотников и около 20 было уничтожено" — констатировала Наталия Гуменюк.

В ОК "Юг" отметили, что в приоритете врага остается портовая инфраструктура Дуная, а также объекты критической инфраструктуры, поражение которых может существенно повлиять на экономику регионов.

В свою очередь Военно-морские силы ВСУ Украины отчитались об уничтожении 2 дронов Shahed в Одесской области.

Напомним, в ночь на 30 сентября ВС РФ атаковали Винницкую область дронами Shahed. В Калиновском городском совете сообщили о "прилетах" по территории общины. В ОВА заявили о попадании в объект инфраструктуры.

Ранее, 29 сентября, российские оккупанты атаковали территорию Украины ракетами и ударными беспилотниками. Местные жители услышали взрывы по меньшей мере в трех регионах.