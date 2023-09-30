Будут роты ученых: в РФ начинается полугодовой цикл призыва в армию, — ISW

Российские власти уверяют, что новобранцев не будут отправлять на войну в Украину. Однако указывают, что треть из них освоит специальную технику и будет отправлена в войска.

В РФ с сентября по декабрь 2023 года продлится осенний призыв в ряды ВС РФ. Согласно соответствующему указу президента РФ Владимира Путина, армию планируют пополнить 130 тысячами новобранцев. Представитель оборонного ведомства рассказал отдельные детали мероприятий, которые ожидают россиян призывного возраста. Об этом говорится в крайнем аналитическом отчете Института изучения войны. Аналитику опубликовано на портале ISW.

Исследователи из ISW основывают свои объяснения на брифинге заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Цимлянского. Цимлянский заявил, что призыв продлится с 29 сентября по 31 декабря 2023 года (в некоторых регионах — с 1 ноября). Людей будут набирать "во всех субъектах Российской Федерации". Отметим, согласно Конституции РФ, к этим субъектам также отнесены оккупированные территории Украины.

Россиян призывного возраста сначала пригласят в соответствующие сборные пункты. После этого, начиная с 16 октября, их будут отправлять в места постоянной дислокации.

Срок призыва — 12 месяцев, пояснил чиновник. Также сообщил, что российские власти якобы не планируют отправлять новобранцев на войну в Украину: убеждает, что они не будут участвовать в боях на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Отметим, о Крыме в заявлении не упомянули.

Несколько слов было сказано об особенностях службы. В частности, треть новичков отправят в специальные учебные заведения, где пять месяцев будут изучать военную технику. После этого они "в соответствии с полученными навыками будут направлены в войска".

Также из призывников будут формировать научные роты, отметил Цимлянский. Они будут заниматься тем, что будут изобретать и внедрять новые разработки для ВС РФ. Руководство Минобороны уверено, что это нужно для "конкретных видов и родов войск, научно-производственных подразделений, осуществляющих продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий".

Кроме научных, создаются еще и спортивные роты, где будут готовить наиболее перспективных спортсменов.

Аналитики ISW также рассказали о ситуации на линии фронта в Украине. В частности указали, что ВСУ атаковали позиции ВС РФ в трех точках на Запорожском отрезке фронта: к северу от Работино, к югу от Работино возле Новопрокоповки и к западу от Вербового. Подтвердили, что Силы обороны пытаются давить на россиян на линии Клещиевка-Андреевка-Курдюмовка.

Мобилизация РФ: детали

Отметим, в середине сентября президент Путин заявил, что не планирует объявлять всеобщую мобилизацию. По его мнению, в российскую армию идет достаточное количество добровольцев, которые за деньги готовы воевать в Украине. Между тем ГУР Минобороны летом предупреждало, что РФ планирует набрать в армию около 450 тыс. человек.

На брифинге Минобороны РФ сообщили, что весной 2023 года они набрали в ряды ВС РФ 147 тыс. призывников. Также гарантировали, что "никаких планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий нет". Чтобы удовлетворить потребность боевых подразделений, по всей России расширят сеть пунктов отбора граждан в армию и увеличат количество инструкторов, которые с ними будут работать.

При этом 29 сентября стало известно о встрече Путина с экс-командиром ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым. СМИ утверждали, что его привлекут к вербовке добровольцев на войну в Украине.

Напоминаем, военная разведка Эстонии сообщила об особенностях мобилизации в РФ. Разведчики уверены, что количество российских добровольцев едва покрывает потери на линии фронта в Украине. Тем временем президента Украины Владимир Зеленский рассказал об оборонном соглашении с мировыми производителями оружия. Глава государства отметил, что опыт бойцов ВСУ пригодится оружейникам.