ГУР провело новую уникальную операцию: кадровый военный РФ перешел на сторону Украины (фото)

Российский военный Даниил Алферов обратился в ГУР четыре месяца назад. В определенный момент его заподозрили в измене, поэтому пришлось переходить линию фронта.

30 сентября представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал о спецоперации украинских разведчиков, длившаяся с июня 2023 года. В частности, удалось завербовать кадрового российского военного, который помог сдаться в плен более десятка солдат ВС РФ. Некоторые детали спецоперации стали известны во время брифинга в "Укринформ".

По словам Юсова, спецоперация называлась "Барыня". Главным героем спецоперации стал лейтенант ВС РФ Даниил Владимирович Алферов. Сотрудничество с украинской разведкой началось в июне и продолжалось до тех пор, пока это не стало опасным. Когда появилась угроза жизни россиянина, его переправили через линию фронта.

Спецоперация ГУР: детали

Сотрудничество началось через каналы связи программы "Хочу жить!", — рассказал Алферов журналистам.

Россиянин убедил перейти на сторону Украины 11 солдат ВС РФ. После этого они тремя партиями перешли на подконтрольную Украине территорию. В определенный момент понял, что его подозревают, и обратился к кураторам с просьбой о спасении.

Во время брифинга не сказали, когда именно спасли Алферова. Однако он пояснил, что по состоянию на сегодня успел пройти все необходимые проверки.

"После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из "Хочу жить", что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, которые сдались в плен".

Во время встречи с медийщиками Юсов показал военный документ российского военнослужащего. На фотографиях с места событий видно, что его лицо не скрывают.

Отметим, в начале сентября ГУР Минобороны рассказало о спецоперации "Синица". Тогда на сторону Украины перешел пилот российского вертолета Ми-8.

Позже выяснилось, что пилота звали Максим Кузьминов. С первых дней вторжения РФ он не хотел участвовать в войне против Украины и искал возможности, чтобы этого избежать. С этой целью обратился к украинской программе "Хочу жить!"

Сотрудничество началось с марта 2022 года, рассказал россиянин. В течение этого времени с ним поддерживали контакт и искали оптимальное время для перехода. Также утверждает, что его никто не принуждал — решение принял самостоятельно, хотя и было что терять: имел две квартиры, машину, ожидал высокую пенсию.

Сначала из РФ вывезли мать Кузьминова. Затем выбирали благоприятную возможность. Наконец спецоперация произошла 9 августа: вертолет Ми-8, пилотируемый Максимом, перелетел границу, доставив в Украину еще и запчасти к российским самолетам. На борту также было несколько российских военных: они сопротивлялись, поэтому не выжили.

Напоминаем, после обнародования деталей спецоперации "Синица" глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что продолжаются переговоры с другими россиянами, которые готовы перейти на сторону Украины. Также разведчики сообщили: ежедневно получают 150 заявок на сдачу в плен.