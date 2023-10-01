Без помощи Киеву: Джо Байден подписал одобренный Конгрессом проект бюджета США

Таким образом Соединенные Штаты избежали приостановки работы правительства с 1 октября в случае, если бы Конгресс не решил до этого времени бюджетные вопросы.

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней до 17 ноября текущего года, сообщила 30 сентября пресс-служба Белого дома. Таким образом, подписание финансирования устранило ожидаемую приостановку работы правительства, которая могла бы случиться с 1 октября.

"30 сентября президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года, продлевает действие некоторых истекающих полномочий", — говорится в пресс-релизе.

В законе не предусмотрено выделение средств для Украины, при этом сам глава Белого дома ранее заявил, что Соединенные Штаты "ни при каких обстоятельствах" не могут позволить себе прекратить поддержку Киева.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я полностью надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", — сказал американский лидер.

Отметим, что если бы Байден принял иное решение, а Конгресс не согласовал бы новый бюджет, так называемый "шатдаун" мог наступить с 1 октября. Ситуация повлекла бы за собой увольнения тысяч американских госслужащих, невыплаты зарплат, принудительные отпуска без содержания, а также приостановку многих государственных программ.

Помимо внутренних разногласий Белого дома и республиканцев камнем преткновения стало включение в бюджет средств для помощи Украине — несколько конгрессменов заявили, что будут голосовать против принятия бюджета до тех пор, пока он будет включать статьи по финансированию Киева.

Напомним, американский политик и кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди младший 29 сентября заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году, он сможет закончить войну в Украине за 100 дней. Он подчеркнул, что война закончится "на лучших условиях, чем кто-либо может ожидать".