На кого это рассчитано: в РФ начали рисовать самолеты на аэродромах (фото)

Ту-95МС в РФ не производят, поэтому оккупанты пытаются защитить аэродромы таким странным образом. На один из нарисованных самолетов даже установили шины, как на настоящем бомбардировщике.

На аэродроме стратегической авиации "Энгельс" оккупанты нанесли как минимум два силуэта самолетов Ту-95 МС, чтобы играть роль ложных целей. The War Zone разбирались, может ли это быть эффективным.

На нарисованный силуэт россияне даже установили реальные шины как на настоящих самолетах. Со спутникового снимка, который опубликовали в сети непонятно, это только краска, или, например, ткань. Качество изготовления ложных целей настолько низкое, что их легко отличить от реального самолета, потому что нет теней. Также из двух нарисованных самолетов только один выглядит доработанным, вероятно, другой в процессе работы.

Аэродром Энгельс с нарисованными самолетами Фото: Planet Labs Inc.

Цель россиян заключается в том, чтобы ввести в заблуждение Украину в случае ударной операции. Однако в издании утверждают, что достаточно получить спутниковый снимок высокого качества или использовать радар с синтетической апертурой, чтобы понять, что Ту-95МС не настоящие. В издании добавляют, что так делается не впервые в мире, просто сейчас это уже не является таким эффективным.

Приманки могут быть полезны в условиях ночного удара по аэродрому в условиях плохой видимости. К тому же краска может отражать или поглощать инфракрасное излучение, что затруднит обнаружение подделки. Однако главная проблема снова в двухмерности рисунка, под не прямым углом станет очевидно, что это не самолет, а рисунок. РФ не может изготавливать стратегические бомбардировщики Ту-95МС, поэтому их необходимо защищать от поражения даже таким странным образом.

Напомним, 5 сентября стало известно, для чего в РФ размещают шины на бомбардировщиках, вероятно, для защиты от "Нептуна".

6 сентября в Китае показали учения по быстрому восстановлению аэродрома после ракетного удара.