Мобилизация в Украине: мужчинам рассказали, как правильно проходить ВВК

Минздрав подготовил список документов, которые нужны военнообязанным для прохождения ВВК для подальной мобилизации.

Для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) при себе мужчинам нужно иметь определенные документы. В Министерстве здравоохранения подготовили список. Об этом говорится на сайте ведомства.

Мобилизация в Украине — какие документы нужны для прохождения ВВК

Для прохождения ВВК в военное время надо предоставить следующие документы:

направление на медицинский осмотр ВЛК;

медицинская книжка;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (не обязательный документ в военное время);

служебная характеристика (не обязательный документ в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч;

заверенную копию акта о несчастном случае (акт о несчастном случае не выдается в случае получения ранения во время участия в боевых действиях, а только если травма получена во время прохождения службы, например, перелом руки);

удостоверение УБД (при наличии);

выписки из личных дел, и другие справочные материалы для военнослужащих — участников боевых действий. (Выписки могут быть в виде ксерокопий, однако заверенные соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).

В ведомстве сообщили, что работают над упрощением прохождения комиссии нашими защитниками. Так, с апреля 2023 года более чем на 50% увеличено количество гарнизонных ВВК, внедрена электронная очередь на прохождение ВВК.

Мобилизация в Украине — как онлайн записаться на прохождение ВВК

Запись через электронную очередь на ВВК может происходить удаленно начальником медицинской службы воинской части или непосредственно в учреждении здравоохранения. Запись онлайн работает следующим образом: начальник медицинской службы воинской части направляет военнослужащего на ВВК. Заходит в систему е-Очереди и делает соответствующий запрос и вносит данные военнослужащего. Секретарь ВВК учреждения здравоохранения принимает этот запрос и в зависимости от заболевания, травмы или ранения расписывает необходимых для будущего пациента врачей.

Если воинская часть не перешла на удаленную запись, военнослужащему нужно обратиться в регистратуру учреждения здравоохранения, где должностное лицо медучреждения запишет военнослужащего к соответствующим специалистам через электронную очередь.

В случае возникновения вопросов во время прохождения ВВК относительно помощи специалистов в сфере здравоохранения, нужно обратиться по телефону 0-800-60-20-19. Для решения вопросов процедуры обжалования решений комиссии военнослужащие могут обратиться на "горячую линию" МО Украины 0-800-50-04-42.

Напомним, 12 сентября на сайте президента появилось постановление о проверке всех решений военно-врачебных комиссий, которые были приняты с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, адвокат по медицинскому праву ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алла Цимановская рассказала Фокусу, что зафиксированы нарушения со стороны ВВК по неверной диагностике заболеваний и неправильно установленным диагнозам.