Военнослужащие могут обжаловать решение ВВК: что для этого нужно

Обжаловать решение военно-врачебной комиссии можно в досудебном порядке или через суд. Судья не может аннулировать решение ВВК только по медицинским показаниям.

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В Украине военнослужащие могут обжаловать решение военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Военнослужащий может обжаловать выводы ВВК, если он считает, что в решении комиссии не отражено реальное состояние его здоровья", — говорилось в сообщении.

Отметили, что это можно сделать двумя способами — в досудебном порядке и через суд.

Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке

Для этого нужно написать заявление или жалобу о несогласии с решением комиссии и просьбой пересмотреть выводы. Также нужно предоставить все соответствующие медицинские документы, копию решения комиссии, которое хотите обжаловать, и копию военного билета (удостоверение офицера). Заявление и документы можно самостоятельно принести в высшую ВВК или отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения.

ВВК может пересмотреть постановку или направить на повторный медицинский осмотр. В результате истец получит новое заключение о состоянии его здоровья. Центральная военно-врачебная комиссия (ЦВЛК) будет выносить окончательное решение в сложных и спорных случаях.

Как обжаловать решение ВВК в суде

В суде решение комиссию обжалуется в порядке административного судопроизводства согласно требованиям "Кодекса административного судопроизводства Украины". В компетенцию суда не входит аннулировать решение ВВК только по медицинским показаниям. Однако в суде можно установить факт нарушения процедуры проведения ВВК и в результате отменить обжалуемое решение. Кроме этого, своим решением суд может обязать проведению повторного медицинского осмотра или дообследования, если комиссия отказалась в его проведении.

Напомним, 12 сентября на сайте президента появилось постановление о проверке всех решений военно-врачебных комиссий, которые были приняты с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Зеленский ввел в действие выполнение решения СНБО от 30 августа 2023 года относительно "военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Украины".

Адвокат по медицинскому праву ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алла Цимановская рассказала Фокусу, что зафиксированы нарушения со стороны ВВК по неверной диагностике заболеваний и неправильно установленным диагнозам.