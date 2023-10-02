Оккупанты могут передислоцировать военно-морские силы из Крыма в РФ, — Минобороны Британии

Военно-морская авиация играет важную роль в операциях флота Российской Федерации, которому трудно противостоять одновременным угрозам на южном фланге, уточнили в разведке.

Российская Федерация может передислоцировать в Новороссийск большую часть военно-морских сил. Об этом сообщили в Министерстве Великобритании в Twitter.

"Учитывая угрозу Севастополю, вероятно, в Новороссийск будет передислоцировано большее количество военно-морских сил", — говорилось в сообщении.

Отметили, что россияне хотят использовать военно-воздушные силы для того, чтобы направить силы на северо-западную часть Черного моря.

В британской разведке рассказали, что в последние недели в операциях флота, которому трудно противостоять одновременным угрозам на южном фланге, важную роль сыграл компонент военно-морской авиации Черноморского флота РФ.

В частности, основная задача морской авиации во время воздушного патрулирования является выявление надводных судов без экипажа. Для этого Россия использует самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" 1950-х годов, который вылетает с баз во временно оккупированном Крыму. Кроме этого, боевые самолеты Су-24 направлены на проведение морских ударных операций.

Напомним, 28 сентября в Министерстве обороны Великобритании заявили, что прогнозируемый срок службы боевых самолетов Российской Федерации может закончиться гораздо раньше, чем это планировали в Воздушно-космических силах. Также в РФ усложнилось дополнительное обслуживание самолетов из-за нехватки запасных запчастей из-за роста спроса и международных санкций.

По состоянию на конец августа 2023 года с начала полномасштабного вторжения были уничтожены или повреждены по меньшей мере 24 самолета, которые находились в российском тылу, временно оккупированном Крыму или в Беларуси.