"Крутая работа": дрон ВСУ "размотал" российскую БРЭМ и танк во время эвакуации (видео)

Оккупанты попытались эвакуировать поврежденный ранее Т-80. Не смогли, потому что в процессе прилетел FPV и поджег БРЭМ.

На одном из участков фронта украинские защитники дронами уничтожили две единицы вражеской техники, отработав по ним FPV-дронами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале волонтер и общественный активист Сергей Стерненко.

На опубликованных кадрах видно, как украинский дрон "поймал" вражескую технику. Сначала был нацелен БРЭМ, а дальше уже досталось танку.

"Подразделение Shadow дронами-русорезами размотало российскую БРЭМ и танк. Оккупанты попытались эвакуировать поврежденный ранее Т-80. Не смогли, потому что в процессе прилетел FPV и поджег БРЭМ. После того прилетел еще один дрон, и добил Т-80. Крутая работа!", — написал Стерненко.

Он отметил, что обе единицы техники уничтожены.

Напомним, что в Херсонской области ВСУ не дали оккупантам провести совещание. К ним "постучался" HIMARS.

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Украину десятками Shahed. Взрывы прогремели в Кривом Роге.