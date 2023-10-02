"Крутая работа": дрон ВСУ "размотал" российскую БРЭМ и танк во время эвакуации (видео)
Оккупанты попытались эвакуировать поврежденный ранее Т-80. Не смогли, потому что в процессе прилетел FPV и поджег БРЭМ.
На одном из участков фронта украинские защитники дронами уничтожили две единицы вражеской техники, отработав по ним FPV-дронами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале волонтер и общественный активист Сергей Стерненко.
На опубликованных кадрах видно, как украинский дрон "поймал" вражескую технику. Сначала был нацелен БРЭМ, а дальше уже досталось танку.Важно
"Подразделение Shadow дронами-русорезами размотало российскую БРЭМ и танк. Оккупанты попытались эвакуировать поврежденный ранее Т-80. Не смогли, потому что в процессе прилетел FPV и поджег БРЭМ. После того прилетел еще один дрон, и добил Т-80. Крутая работа!", — написал Стерненко.
Он отметил, что обе единицы техники уничтожены.
Напомним, что в Херсонской области ВСУ не дали оккупантам провести совещание. К ним "постучался" HIMARS.
Ранее сообщалось, что РФ атаковала Украину десятками Shahed. Взрывы прогремели в Кривом Роге.