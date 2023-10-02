"Крута робота": дрон ЗСУ "розмотав" російську БРЕМ і танк під час евакуації (відео)

Окупанти спробували евакуювати пошкоджений раніше Т-80. Не змогли, бо в процесі прилетів FPV і підпалив БРЕМ.

Related video

На одній з ділянок фронту українські захисники дронами знищили дві одиниці ворожої техніки, відпрацювавши по них FPV-дронами. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко.

На опублікованих кадрах видно, як український дрон "вполював" ворожу техніку. Спершу було поцілено БРЕМ, а далі вже дісталося танку.

Важливо

Прикордонний загін KVAZAR "насипав" окупантам і підірвав склад БК (відео)

"Підрозділ Shadow дронами-русорізами розмотав російську БРЕМ і танк. Окупанти спробували евакуювати пошкоджений раніше Т-80. Не змогли, бо в процесі прилетів FPV і підпалив БРЕМ. Після того прилетів ще один дрон, і добив Т-80. Крута робота!" — написав Стерненко.

Він зауважив, що обидві одиниці техніки знищено.

Нагадаємо, що в Херсонській області ЗСУ не дали окупантам провести нараду. До них "постукав" HIMARS.

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Україну десятками Shahed. Вибухи пролунали в Кривому Розі.