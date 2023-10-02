Агент ФСБ пытался вступить в "Армию дронов" в Киеве: что известно (фото)

Российская Федерация хотела использовать полученные разведданные для воздушных атак по объектам ВСУ и СБУ. Агента ФСБ задержали "на горячем" во время фотографирования одной из воинских частей в Киеве.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали агента ФСБ, который пытался поступить в школу "Армии дронов". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Сотрудники Службы безопасности провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Киеве задержали еще одного агента ФСБ. Он собирал разведданные о спецподразделениях Вооруженных Сил Украины и СБУ, которые специализируются на использовании беспилотных летательных аппаратов", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в конце лета мужчина получил соответствующее задание от своего российского "куратора". После его зачисления в "Армию дронов" он должен был установить локации полигонов, где курсантов обучают управлять ударными и разведывательными БПЛА. Кроме этого, ему нужно было выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов. В СБУ отметили, что эту развединформацию враг хотел использовать для осуществления воздушных атак по объектам ВСУ и СБУ.

Также вражеский агент фиксировал локации украинских бойцов на территории Киева. Россияне обещали своему агенту денежное вознаграждение в случае успешного выполнения задач. Однако СБУ вовремя разоблачила подозреваемого и задержала его "на горячем" во время фиксирования одной из воинских частей в Киеве.

В частности, агентом РФ оказался 49-летний киевский предприниматель, которого представители ФСБ дистанционно завербовали два месяца назад. РФ его заметила из-за антиукраинских сообщений на одном из российских Telegram-каналов. Дальнейшая коммуникация врага с агентом происходила через анонимный чат в мессенджере.

Переписка агента РФ с "куратором"

Обнаруженные вещи у агента ФСБ

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Агенту РФ грозит пожизненное заключение.

Напомним, 28 сентября стало известно о том, что СБУ задержала информаторку РФ. Она передавала врагу информацию о ВСУ в Донецкой области. В частности, оккупантов интересовали данные о местах базирования и направлениях движения Сил обороны, которые привлечены к контрнаступлению в районе Бахмута.

27 сентября в СБУ рассказали о том, что один из коллаборационистов, который сотрудничал с врагом во время временной оккупации Харьковской области, получил реальный срок заключения. Предателем оказался бывший чиновник органов внутренних дел.