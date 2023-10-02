Польша отклонила приглашение Украины на форум военной индустрии: что произошло

По словам украинского дипломата Василия Зварича, представителей польской военной индустрии пригласили на форум одними из первых, поэтому в Киеве ждали участия польской стороны.

Украинская сторона пригласила представителей Польши в числе первых посетить форум военной индустрии, который состоялся в Киеве 29 сентября, однако получила отказ. О подробностях этой ситуации рассказал посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью польскому телеканалу TVN24.

В ходе интервью украинского дипломата был задан вопрос о встрече президента Владимира Зеленского с представителями оружейных компаний нескольких стран, на котором отсутствовали польские оружейники. На это Зварич заявил, что Киев пригласил представителей Польши одними из первых, но они отказались приехать.

"Мы пригласили всех из наших дружественных стран, в том числе компании из оборонно-промышленного комплекса. Польша была одной из первых, кто получил это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны", — сказал Зварич.

По его словам, это решение каждого суверенного государства, поэтому украинская сторона рассылает приглашения, а далее представители стран сами решают исходя их своих собственных интересов, принимать приглашение или нет.

"Так что мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод для каких-то обвинений в адрес Украины, что Польши там не было", — подчеркнул он.

Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся форум оборонной индустрии, на котором Украина смогла сформировать Альянс из 38 компаний-участниц. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, украинские производители на форуме смогли подписать с компаниями-партнерами из США, Германии, Канады, Швеции и других стран 20 документов.