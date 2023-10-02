Оружие для Украины: аналитики рассказали, как повлияет на поставки смена власти в Словакии

За 12 месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину Словакия передала вооружение в размере 10% своего оборонного бюджета. Ситуация с поставками оружия может измениться после победы пророссийской партии Smer SD на парламентских выборах.

Победа на парламентских выборах в Словакии откровенно пророссийского лидера партии Smer SD Роберта Фицо является большим риском для продолжения поддержки Украины в войне с Россией. Во время предвыборной кампании Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине, и подтвердил свои намерения после победы. Об этом сообщает издание Defence Express.

Кроме того, вместе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном новый словацкий лидер увеличит брешь в единстве ЕС и НАТО. Но чтобы делать прогнозы, нужно дождаться формирования в Братиславе правительства и парламентской коалиции, поскольку победившая партия Фицо набрала всего 23% голосов и нуждается в союзниках.

Тем не менее, в сложившейся ситуации продолжение военной помощи от Словакии не должно вызывать сильного беспокойства. За время каденции предыдущего главы правительства Петера Пеллегрини Словакия уже передала Украине большое количество советского вооружения. Более того, страна первой отправила ЗРК С-300 и вместе с Польшей передала истребители МиГ-29.

Военная помощь из Братиславы включала вертолеты Ми-17, ЗРК "Куб", а также тридцать БМП-1, в обмен на которые получила в два раза больше танков Leopard 2A4. Дополнительно Украина получила от Словакии системы разминирования, медицинские материалы, ракеты для С-300 и самолетов, боеприпасы и запчасти к советскому вооружению. Кроме того Украина заключила прямой контракт на покупку новых колесных САУ "Zuzana 2".

Размер этой помощи был весомым как для Братиславы, так и для Киева. Словакия стала одним из десяти самых крупных доноров для Украины, передав военную помощь в размере 10% ее оборонного бюджета.

Еще будучи у власти, проукраинский Петер Пеллегрини предупреждал, что Словакия уже исчерпала свои ресурсы для оказания военной помощи. Но контракты на производство оружия и боеприпасов для Украины остались и находятся в процессе выполнения словацкими производителями вооружения.

Оборонным заказам Украины, которые могут финансироваться через фонды ЕС, смена власти в Словакии угрожает вряд ли, поскольку не требует от Братиславы расходов из собственного бюджета.

Напомним, после победы на выборах Роберт Фицо заявил, что Словакия готова помочь в восстановлении Украины, но не вооружением.

Ранее СМИ писали о том, что означает для Украины приход к власти пророссийских сил в Словакии.