"Бавовна продолжает цвести": РФ перебрасывает средства ПВО с Дальнего Востока, — ГУР

Российская Федерация пытается перераспределить ПВО на временно оккупированные территории Украины несмотря на то, что не может защитить собственную страну, рассказали в ведомстве.

Российская Федерация не имеет достаточного количества противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов во время телемарафона.

"Бавовна для оккупантов только продолжает цвести", — сказал Андрей Юсов.

По его словам, у оккупантов не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы защитить территорию собственной страны, об этом могут свидетельствовать удары по РФ. В результате чего Россия вынуждена перебрасывать средства ПВО с других направлений, в частности с Дальнего Востока.

Юсов отметил, что это становится поводом задуматься военно-политическому командованию РФ и самому российскому обществу — стоит ли перераспределять ПВО на временно оккупированные территории Украины и тратить ресурсы на войну против мирного населения вместо того, чтобы защитить собственную страну.

Он добавил, что демилитаризация России будет продолжаться до того момента, пока не прекратится российская военная агрессия.

Напомним, 2 октября в Центре национального сопротивления сообщили, что военные Российской Федерации начали перебрасывать средства противовоздушной обороны во временно оккупированный Симферополь. Также враг обустраивает новые фортификационные сооружения в Крыму — так называемые "зубы дракона". По информации партизанского движения "АТЕШ" враг строит оборонительные линии возле Феодосии и фортификации со стороны Батального.

1 октября четыре беспилотных летательных аппарата атаковали Смоленский авиационный завод в Российской Федерации. По данным ГУР МОУ, три из четырех дронов попали в цель и нанесли значительные повреждения российскому предприятию. В результате чего было сорвано производство ракет Х-59 различных модификаций класса "воздух-поверхность".