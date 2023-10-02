Германия передала Украине оборудование для танков Leopard и вездеходы Bandvagn

В новую партию вошли радиостанции для тяжелой бронетехники, тягачи, полуприцепы, автомобили, гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206) и другое оборудование.

Оборудование для танков Leopard, гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206), другие необходимые вещи для военных вошли в новый пакет помощи от Германии для Украины. На сайте правительства 2 октября опубликовали обновленный список.

В новую партию вошли радиостанции для тяжелой бронетехники. Гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) в целом отправили 14 единиц. Мостоукладчик Biber, две инженерные машины WISENT 1 также теперь в украинской армии.

Прислали защитникам 99 терминалов спутниковой связи, 21 пограничный автомобиль, 239 защищенных телефонов, Среди другой техники — 12 полуприцепов и 11 седельных тягачей HX81. Получили бойцы почти 33 тысячи патронов 40 мм, 20 тысяч защитных очков, один комплект запасных частей для беспилотников VECTOR.

Берлин решил предоставить и 1 202 инфузионные помпы. Это медицинское оборудование, предоставляет возможность непрерывно вводить препараты с точной дозировкой в течение длительного времени.

Помощь от Германии Украине

Берлин объявил 24 сентября о пакете помощи Украине на €400 млн. Он включил IRIS-T и 200 MRAP для прорыва минных полей. В новой партии присутствуют боеприпасы для артиллерии калибра 155-мм, минные ракеты AT-2 для дистанционно разворачивающихся мин, а также минометные боеприпасы. Германия также анонсировала поставки в Украину 50 надводных беспилотников, которые должны помочь отбросить агрессора не только на суше, но и на море.

За первые три квартала года, по информации Spiegel, Федеральное правительство одобрило экспорт в Украину военной техники на 3,3 млрд евро. Это делает Украину безусловно крупнейшим получателем немецкого экспорта оружия. Всего было выдано одобрение на 8,76 млрд евро, около половины из которых приходилось на оружие и другое военное оборудование.

Напомним, 19 сентября издание Spiegel сообщило, что Украина отказалась от новой партии танков Leopard 1A5 из Германии. Бронированная техника была сильно изношена.