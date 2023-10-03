ВС РФ усилили атаки беспилотниками Shahed: в ВСУ объяснили, с чем это связано (видео)

Российские войска активнее запускают на территорию Украины ударные дроны. Представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что на это есть несколько причин.

ВС РФ стали чаще использовать для атак дроны-камикадзе типа Shahed, ведь на это есть несколько причин. И ни одной из них не является низкая эффективность применения ракет. Об этом в эфире телемарафона 3 октября рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракета летит точно, далеко и быстро. И я бы не сказал, что ее легче сбить. Здесь все в опыте и в силах и средствах, которые расположены в том или ином районе. На сегодня противовоздушная оборона сосредоточена на защите объектов критической инфраструктуры, военных объектов, городов миллионников и других городов, которые атакует враг. Где враг чаще должен потенциально наносить удары, там будет больше сосредоточено сил и средств", — подчеркнул он.

Военный предложил вспомнить, как российские оккупанты атаковали ракетами Киев, и подчеркнул, что их не легче сбивать, чем беспилотники.

"Процент сбития и "шахедов", и ракет примерно одинаковый. Это разные типы воздушных целей. И для каждой из них есть свои средства, которые должны работать в том или ином городе", — отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил объяснил, что для ВСУ атаки дронов — это дешевле, легче и быстрее.

"Поэтому они сосредоточились на производстве именно ударных БПЛА. Ракеты быстро не удастся изготавливать. Тем более если санкции будут усиливаться, а главное — контроль за их соблюдением от наших западных партнеров", — сказал Игнат.

Он добавил, что и в "шахедах", и в ракетах заложены именно западные технологии.

Комментарий Юрия Игната (об атаках дронов — с 3:18)

Напомним, ночью на 3 октября ВС РФ в очередной раз атаковали Украину дронами типа Shahed. В соцсетях сообщали о взрывах в Николаевской и Днепропетровской областях. Позже в Силах обороны юга проинформировали, что регионы в течение трех часов "накрывали" беспилотники, выпущенные в несколько волн.

Впоследствии в Воздушных силах опубликовали отчет, что ВС РФ запустили ночью 31 БПЛА, 29 из них удалось уничтожить. Также бойцы "обезвредили" вражескую крылатую ракету "Искандер-К".