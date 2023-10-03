"Есть основания проверить": в МВД ответили, почему нужен комендантский час (видео)

Министр Игорь Клименко отметил, что комендантский час способствует дисциплине и уменьшению преступности. В то же время он подтвердил, что некоторые заведения нарушают ограничения и остаются безнаказанными.

Комендантский час в тыловых регионах Украины нужен, чтобы поддерживать дисциплину. Об этом в интервью для издания "Украинская правда", опубликованном 3 октября, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также, по его словам, комендантский час помогает в профилактике преступности.

"В это время, например, четыре, пять или шесть часов (в каждой области есть свой комендантский час) мы четко знаем, что, если какой-то человек находится на улице, у нас есть законные основания его проверить", — объяснил глава МВД.

Он добавил, что сейчас преступности в Украине "практически нет", она минимизирована.

После скандала с клубом Boho, который работал в комендантский час, журналисты направили запрос на комментарий в МВД. Там ответили, что такие заведения-нарушители "маскируют свою работу".

"По внешним признакам и не скажешь, что ресторан работает: в окнах темно, музыки нет. Пропускают клиентов скрыто по предварительной записи. У полицейских нет оснований вломиться внутрь. Для этого нужна санкция суда", — отметил Клименко.

Интервью с Игорем Клименко (о комендантском часе — с 58:00)

Напомним, журналист Михаил Ткач заявил, что киевское заведение Boho Club не один месяц работает в комендантский час и не проверяется полицией. После огласки ситуации правоохранители все же наведались в клуб и составили админпротокол.

В комментарии Фокусу адвокат Евгений Зурнаджи объяснил, что нарушителей комендантского часа редко удается привлечь к ответственности. По его словам, на практике судьи часто закрывают соответствующие производства из-за отсутствия состава преступления.