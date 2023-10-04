"За два месяца": депутат Госдумы хочет захватить Украину так же быстро, как Беларусь (видео)

Соратник покойного Владимира Жириновского уверен, что никто из западных союзников Киева не будет выступать против полной оккупации Украины.

Российская пропагандистка с канала "Россия 1" Ольга Скабеева предоставила возможность высказаться депутату Госдумы и заместителю главы комитета по обороне Алексею Журавлеву. Политик заявил, что никто не помешает стране-агрессору захватить всю Украину. При этом он также упомянул Беларусь и Северную Корею.

Депутат от партии ЛДПР Журавлев уверен, что РФ "все равно заберет" Украину. Обосновывает это тем, что кто никто в мире не пойдет против страны-захватчика. "Кто против нас?", — воскликнул он в эфире Скабеевой.

Также вспомнил о Северной Корее — относительно этой страны ни у кого нет замечаний "от Японии до Лиссабона". Уверен, что в ответ на все действия агрессоров будет "полная тишина".

Журавлев отметил, что РФ с легкостью дойдет до Львова — это для нее "не такая тяжелая проблема". Обосновал это воспоминаниями об освобождении Беларуси во время Второй мировой войны. По его словам, россияне прошли всю республику за полтора-два месяца.

Однако пропагандист все же признал, что потери будут большими, но, похоже, он к ним готов.

"Здесь [в Украине — Ред.] будет то же самое. Другой вопрос, какими жертвами и потерями", — заявил россиянин.

Российская пропаганда: детали

Отметим, в июне 2023 года Журавлев выступил со скандальным заявлением о возвращении советских методов мотивации солдат. В частности, предложил: чтобы они не бежали с фронта и оставались воевать, нужно создать военно-полевые суды и расстрелы за непослушание.

Уже в сентябре 2023 года другой депутат Госдумы Геннадий Семигин публично признал, что российское командование создало заградительные отряды из "кадыровцев". Главная задача сторонников главы Чечни Рамзана Кадырова — загонять россиян "пинками".

Между тем на западе предупреждают об активизации российской пропаганды за рубежом. В частности, американские чиновники уверены, что вновь будет влияние на выбор в США, но оно будет более изощренным.

СМИ опубликовали интерактивную карту, на которой обозначены агенты Кремля, действующие видом "экспертов" в разных странах. Больше всего их в Германии, Британии и США, свидетельствуют данные расследователей.

Напоминаем, аналитики исследовали, верят ли россияне в пропаганду, которую они слышат на росСМИ. Выяснили, что они ее воспринимают, если она звучит из уст так называемых "западных экспертов". Между тем в соцсети X (ранее — Twitter), которую Кремль использует для распространения своих месседжей, владелец компании SpaceX Илон Маск опубликовал издевательский пост об Украине. Маску ответила пресс-служба Верховной Рады.