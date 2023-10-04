Мобилизация в Украине: мужчин с какими болезнями зрения не заберут в армию (фото)

Сразу несколько категорий военнообязанных украинцев, которым по итогам прохождения ВВК установили проблемы со зрением, не могут быть мобилизованы в Силы обороны.

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины могут призвать военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, которых военно-врачебная комиссия (ВВК) признала годными к службе. Лицо не может быть мобилизованным, если у него есть определенные проблемы со зрением. О них говорится в положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Таким образом непригодными к военной службе с исключением с воинского учета являются лица, имеющие:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика, сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, другие болезни глаза и его придаточного аппарата;

отслоение и разрыв сетчатки;

формы глаукомы в далекозашедшей и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или слепоту, отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Напомним, в Минздраве рассказали о работе над упрощением прохождения военно-врачебной комиссии для защитников Украины. В частности, было увеличено количество гарнизонных ВВК и внедрена электронная очередь на прохождение комиссии.

Адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун заявила, что отказ военнообязанного проходить военно-врачебную комиссию считается административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф. Кроме этого, позже возможен еще один вызов на ВВК.