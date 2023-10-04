Более 10 модификаций: военные рассказали, почему существует так много версий истребителей F-35

Множество модификаций в различных партиях трех вариантов истребителей влияют на техническое обслуживание F-35A, F-35B и F-35C. По мнению экспертов, это способствует низкой готовности программы по эксплуатации самолетов.

Согласно отчету Счетной палаты правительства США (GAO) в настоящее время произведено по меньшей мере 14 различных версий F-35 Lightning II. Это связано с тем, что в начале 1990-х годов в Пентагоне приняли решение создать самолет, не определившись с его конструкцией. Об этом 4 октября рассказали обозреватели Defence One.

В публикации говорится, что когда в Минобороны США задумали строительство истребителя нового поколения, окончательного образца самолета еще не было, поэтому последующие исправления, модернизации и новые требования привели к тому, что аппараты раннего выпуска выглядят совсем иначе, чем те, которые поставляются сегодня.

Существенные различия в разных модификациях F-35 усложняет техническое обслуживание, что в свою очередь, по мнению экспертов, способствует низкой готовности программы по эксплуатации самолетов.

"Существует множество модификаций в различных партиях трех вариантов F-35, которые влияют на техническое обслуживание F-35A, F-35B и F-35C", — отметил представитель Объединенного офиса программы F-35 Расс Гомаер.

Как выяснилось производитель истребителей — компания Lockheed — поставляет F-35 производственными партиями, которые, по сути, являются партиями самолетов. Но обычно компания поставляет несколько самолетов из разных партий. Например, в прошлом году Пентагон и Lockheed завершили переговоры по трем партиям самолетов, известным как партии 15, 16 и 17, и компания заявила, что надеется достичь соглашения по следующим двум партиям — 18 и 19 — до конца этого года.

В итоге программа по эксплуатации еще находится на этапе начальных эксплуатационных испытаний, а Пентагон производит самолеты так, будто они находятся на этапе серийного производства, что усугубляет проблемы с техническим обслуживанием.

Напомним, американские специалисты в мае этого года выясняли, в чем суть проблемы с двигателями самолетов F-35, которые при работе издают аномальную вибрацию. И пока военные продолжают расследование проблем с двигателем F135, количество истребителей F-35, готовых к службе, остается ниже положенных 70%.