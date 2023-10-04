На Луганщине уничтожили российский танк с минным тралом: что известно (фото, видео)

На временно оккупированных территориях Вооруженные силы Российской Федерации стали чаще использовать минные тралы, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В Луганской области могли уничтожить российский танк с путевым минным тралом КМТ-7. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram.

"Уничтожение российского танка в Луганской области и снова с минным тралом", — сказал Александр Коваленко.

Он отметил, что не может подтвердить или опровергнуть, что это КМТ-7, поскольку издалека его можно спутать с ТМТ-К, Т-72Б3 или Т-80БВМ. Однако Коваленко отметил, что на временно оккупированных территориях Вооруженные силы Российской Федерации стали чаще использовать минные тралы.

"Что случилось? Украинских мин стало больше в неожиданных местах или в своих "закладках" путаетесь?" — спросил обозреватель.

Также появилось видео с уничтожением российского танка. В ролике видно, как после точного удара вражеская техника задымилась. После чего танк взорвался и еще какой-то промежуток времени горел. Когда огонь стал не таким сильным, из российского танка вышел военный РФ и пытался скрыться с места.

Путевой минный трал КМТ-7: что о нем известно

КМТ-7 предназначен для разведки минных полей и создания путевых проходов. КМТ-7 — это навесное оборудование на танк, которое предназначено для проделывания путевых проходов в минных полях из противотанковых, противогусеничных и противопехотных мин. Его можно использовать вместе с танками Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-72Б, Т-80, Т-90, Т-90С. Принцип его работы заключается в принудительном подрыве мины при наезде на нее катком трала. Также устанавливается ножевой трал за катками, который является страховым в случае пропуска мины. Между катковыми секциями устанавливаются откидные штанги для траления противодносовых штыревых мин.

КМТ-7

Минный трал ТМТ-К: что известно

ТМТ-К предназначен для производства путевого прохода в минных полях. Он подходит для танков Т-72, Т-80 и Т-90 и бронированной машины разминирования БМР-3. Он обеспечивает траление противогусеничных, противоднищевых и противобортовых мин различных типов, обрыв проводов для подрыва мин и фугасов, наброс различных типов.

ТМТ-К

Танк Т-72Б3: что известно

Модификация российского танка Т-72Б3 разработана для альтернативы основному танку Т-90А. Основным оружием является 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 с улучшенной баллистикой и ресурсом. В танке установлен метеодатчик и баллистический вычислитель. Также был усовершенствован стабилизатор вооружения, введен автомат сопровождения цели.

Т-72Б3 Фото: Из открытых источников

Т-80БВМ: что известно

Т-80БВМ — модернизация российского танка Т-80БВ семейства танков Т-80. Танк оснащен 7,62-мм пулеметом Калашникова и 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5. Также он оснащен новым прицелом "Сосна-У".

Т-80БВМ

Напомним, 4 октября появилось видео, на котором бойцы третьего отдельного полка Сил специального назначения уничтожили минометы 120 калибра и склад боеприпасов российский военных в Донецкой области.

2 октября бойцы группы "Асгард" подразделения "Глаза" и Третьей отдельной штурмовой бригады "Крылья" показали уничтожение российского танка Т-72. Кроме этого, военные поразили тяжелую автомобильную технику.