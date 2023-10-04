Даже россияне не хотят поддерживать: РФ не сможет найти новых союзников, — Магда (видео)
По словам политолога Евгения Магды, непосредственное военное вмешательство не позволят себе ни Китай, ни Иран, ни даже Белорусь.
Россия не сможет найти себе новых союзников, которые будут помогать ей в войне против Украины. Об этом в интервью Фокусу рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.
"Мир не такой большой, чтобы ей (России, — ред.) удалось кого-то переманить на свою сторону. Думаю, что ожидать непосредственного военного вмешательства со стороны Китая или Ирана точно не стоит. Даже со стороны Беларуси не стоит", — заявил Магда.
По его словам, в Минске понимают, что участие в боевых действиях белорусских военных может стать настоящим потрясением для самой Беларуси и ее властей.
"Мы должны говорить не только о том, что у России не хватает солдат при 150-миллионом населении. Но и говорить о том, что Россия себя полностью дискредитировала, даже ее собственные граждане не хотят ее поддерживать", — заявил эксперт.
Магда отметил, что такое сообщение для мира со стороны Украины будет правильным на текущем этапе развития событий.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин 4 октября заявил, что в Европе много сторонников РФ, но они ведут себя тихо. По словам главы Кремля, мир избавляется от диктатуры отдельных стран, которые предпринимают попытки "загнать остальных в экономическую кабалу".
Позже он объяснил, что у России есть большое количество друзей в Европе, но они не проявляют признаков симпатии к стране-агрессору публично.