Ранее в сентябре этого года глава Министерства обороны Италии прогнозировал, что российско-украинская война закончится в течение 7-8 месяцев.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто 4 октября на Festival delle Città в Риме отметил, что весной 2024 года Украина и Россия смогут сесть за стол переговоров. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA.

"Я думаю, что следующая весна может стать временем, когда обе стороны исчерпают свои ресурсы для достижения прорыва, в результате чего может открыться попытка диалога", — отметил руководитель оборонного ведомства.

Кроме того, глава Минобороны Италии предположил, что, по его мнению, уже этой зимой РФ сможет предоставить вероятный ответ на контрнаступление Украины, которое сейчас продолжается.

Это мнение министр Крозетто высказал еще во время своего визита в Лондон в сентябре этого года. Именно тогда он высказал предположение, что война в Украине может закончиться в течение 7-8 месяцев, то есть до конца весны 2024 года.

"Как известно, контрнаступление против российских войск не прогулка в парке. Надеюсь, что в достаточно короткие сроки — ближайшие 7-8 месяцев — может быть попытка закончить войну в Украине... Нужно, чтобы Россия прекратила бомбардировки Украины хотя бы на один день", — отметил Крозетто.

Покушение на жизнь Гвидо Крозетто — что известно

В марте этого года западные разведки обнародовали информацию о том, что Кремль имеет целый список имен западных чиновников, которых следовало бы "убрать". Среди них, по их информации, значился также итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.

Позже итальянская газета IL Foglio, ссылаясь на эти данные разведки, опубликовала материал. При этом она отметила, что именно бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев приказал наемникам из ЧВК "Вагнер" устранить главу Минобороны Италии любым способом. Назывался даже размер награды — 15 миллионов долларов.

Министр Крозетто опровергал этот факт, однако не отрицал причастность ЧВК "Вагнер" к миграционному кризису в Италии и Европе, который является следствием "работы" этой преступной группировки в странах Африки.

Напомним, Фокус отмечал, что президент Владимир Зеленский исключил любые мирные переговоры до восстановления полной территориальной целостности Украины, включая Крым. Он отметил, что все хотят, чтобы был счастливый конец, однако операция защитников — не 1,5-часовой фильм.

Фокус сообщал: секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что считает чушью призывы к Украине сесть за стол переговоров с Россией. Он также напомнил, как в 1997-м Киев заключил договор "о дружбе, сотрудничестве и партнерстве" с Москвой и чем это закончилось.

Фокус писал, что нет никаких оснований считать, что на переговорах глава Кремля Владимир Путин будет вести себя иначе в отношении Украины.

Напомним, в конце июня ОАЭ и ЮАР предложили переговоры между парламентами Украины и России для завершения войны. Делегация считает, что стоит принять парламенты каждой страны для дальнейшего обсуждения шагов, которые помогут завершить боевые действия в Украине.