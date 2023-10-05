Оккупанты что-то задумали: из оккупированного Токмака выехали работники ФСБ (видео)

Админучреждениям, коммунальным предприятиям, учебным заведениям без объяснений приказали не выходить на работу в течение двух дней.

В оккупированном Токмаке происходит что-то подозрительное. Сначала оккупанты вывезли свои семьи, а потом людям на несколько дней запретили выходить на работу. Также наблюдается выезд из города сотрудников российской ФСБ. Об этом проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" рассказал начальник городской военной администрации Александр Чуб.

"Всем админучреждениям, коммунальным предприятиям, учебным заведениям сказали не выходить на работу в течение двух дней. Без объяснений. Может, провокация будет. Я точно знаю, что некоторые ФСБшники выехали из Токмака, но говорят якобы до конца недели вернутся", — рассказал чиновник.

Городской голова оккупированного Мелитополя Иван Федоров ранее сообщил, что вокруг Токмака оккупанты заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны. В своем телеграмм-канале он написал, что сначала захватчики вывезли органы власти и эвакуировали свои семьи, а сейчас начали вывозить учебные заведения.

Напомним, что в оккупированном городе Токмак Пологовского района Запорожской области 4 октября прогремела серия взрывов . Причиной взрывов стали действия Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ в рамках контрнаступления готовятся к дальнейшим действиям, создавая активные рубежи. ВС РФ пытаются восполнить потери в Запорожской области вблизи Вербового.