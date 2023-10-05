Совместное производство с США: какие системы ПВО могут производить с Украиной

В Минстратегпроме анонсировали результаты совместной работы уже до конца 2023 года, поэтому вероятнее всего речь идет не о сложных комплексах Patriot или NASAMS, а о более простых системах для борьбы с БПЛА.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин анонсировал начало совместного производства средств противовоздушной обороны Украины вместе с США. В Defense Express предположили, о каких системах может идти речь.

Совместное производство противовоздушных систем должно показать результат уже к концу года. По словам Камышина, работы уже ведутся, также он сказал о "других сложных системных вещах", которые будут реализованы в ближайшие годы. В издании предполагают, что если результат будет до конца 2023 года, то речь не может идти о сложных зенитно-ракетных комплексах по типу Patriot или NASAMS. Поэтому на фоне все большего количества дронов-камикадзе, вероятно, в Украине начнут производить системы для борьбы с БПЛА.

Slinger от EOS Фото: EOS

Только в сентябре оккупанты запустили более 500 дронов-камикадзе Shahed-136. Одними из вариантов может быть продвинутые системы CORTEX Typhon компании Kongsberg или боевой модуль Slinger от компании EOS. Но в этом вопросе все упирается в технологические циклы.

Австралийская компания планирует передать Украине первую партию из 10 модулей Slinger до конца 2023 года. При этом заказ на них Украина или Штаты сделали еще в апреле. То есть на 10 машин Австралия потратит 8 месяцев. Поэтому США могут производить вместе с Киевом еще более простые системы по типу Victor из Чехии — это пулеметная установка с тепловизионным прицелом и другими системами для перехвата дронов.

Система Victor из Чехии

Третий вариант — интеграция западных зенитных ракет под советские системы ПВО. Работы будут проводиться в Украине, потому что снять комплексы с боевого дежурства нельзя. Также не исключено, что на импровизированные пусковые будут устанавливать западные ракеты с инфракрасным наведением. Такой вариант уже был реализован с ракетами AIM-132 ASRAAM в кооперации с Великобританией.

Пусковая установка с ракетами AIM-132 ASRAAM

Какой бы из вариантов не был реализован, в издании отмечают, что главное то, что совместная работа продолжается.

Напомним, 4 октября в США сообщили, что Джо Байден готовит большую речь о дальнейшей поддержке Украины.

Также СМИ писали, что Германия планирует передать Украине дополнительные комплексы ПВО для защиты Одесской области.