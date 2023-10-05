"Внешнего воздействия не было": в теле Пригожина обнаружили остатки ручной гранаты, — Путин (видео)

По словам Владимира Путина, официально доказано, что внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина не было. А в офисе главы ЧВК "Вагнер" обнаружили кокаин.

Президент России Владимир Путин заявил, что внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина, который разбился в Тверской области 23 августа, не было, а в телах погибших и непосредственно в теле руководителя ЧВК "Вагнер" эксперты обнаружили остатки гранат. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По словам Путина, руководитель следственного комитета доложил, что в телах людей, погибших в авиакатастрофе, эксперты обнаружили остатки ручных гранат.

"Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт результатов экспертизы проведенной следственным комитетом Российской Федерации", — уверяет президент РФ.

Путин намекнул на возможную наркотическую зависимость Пригожина

По словам Владимира Путина, после авиакатастрофы у компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина.

"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась", — заявляет Владимир Путин.

Глава России отметил, что, на его взгляд, такую экспертизу все же стоило бы провести.

Смерть Пригожина: детали

Отметим, самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области России вечером 23 августа 2023 года. На месте падения обнаружили полностью разбитый самолет с бортовым номером бизнес-джета, в котором обычно летал владелец ЧВК "Вагнер".

Обломки бизнес-джета владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

На месте авиакатастрофы обнаружили 10 тел. Позже российские власти заверили, что все идентифицированы. В частности, среди погибших — Пригожин, а также командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и другие руководители "вагнеровцев".

В первые дни после авиакатастрофы аналитики выдвинули четыре версии событий.

Среди них — подрыв ракетой ПВО или взрывчатка на борту. При этом соглашались, что возможно убийство по приказу президента России Владимира Путина, который не простил Пригожину мятежа в июне 2023 года.

9 сентября появилась еще одна версия: якобы по самолету Пригожина попали из российского истребителя. Официально российские власти не прокомментировали эту версию.

Напомним, что вместо "Вагнера" в РФ появится новая ЧВК во главе с генералом Суровикиным. РФ создала новую частную военную организацию, чтобы переманить оставшихся "вагнеровцев" Пригожина. ЧВК будут курировать непосредственно из Минобороны РФ, а главой может стать генерал Сергей Суровикин.