Последствия обстрела в селе Гроза: опознавать погибших будут по ДНК, – полиция (фото)
Предварительно, событие в Грозе уже классифицируется как военное преступление. Нашли тела 51 погибшего, в том числе восьмилетнего мальчика, еще у шести — ранения.
Для идентификации погибших во время обстрела в селе Гроза Харьковской области 5 октября назначат ДНК-экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.
"В магазине-кафе находилось около 60 жителей, которые поминали односельчанина. К настоящему времени обнаружили 51 погибшего, в том числе 8-летнего мальчика и 6 раненых", — говорится в публикации.
На месте работают спасатели и медики. Сотрудники следственно-оперативной группы осматривают место происшествия и документируют последствия обстрела.
"Для идентификации неустановленных лиц будут назначены экспертизы ДНК", — уточнили в пресс-службе полиции.
Предварительно, событие в Грозе уже классифицируется как военное преступление. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
В прокуратуре Харьковской области не исключают умышленного наведения ракеты на заведение общепита. Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что россиянам могли передать данные о цели для удара.
Британский военный аналитик Майкл Кларк отметил необычный характер разрушений в селе Гроза: от обычных боевых ракет разрушения не столь масштабные. По его словам, это могла быть противокорабельная ракета, а удар, судя по всему, был целенаправленный.
Также сообщалось, что, по данным МВД, российские войска обстреляли село в Харьковской области ракетой комплекса "Искандер".