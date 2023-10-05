"Пропустил поминки": уроженец села Гроза из-за удара РФ потерял брата, невестку и мать (видео)

От брата, как рассказал мужчина, остались одни останки, а тела мамы и невестки сотрудники экстренных служб даже не могут найти.

Александр Муховатый, житель села Гроза, которого не было на поминках 5 октября, в результате атаки России потерял брата, невестку и маму. Подробности он сообщил корреспондентам "Суспільного".

Мужчина рассказал, что его не было на поминках военнослужащего, который погиб еще в начале полномасштабного вторжения. Его эксгумировали и привезли похоронить на малую родину.

Александр родом отсюда, но проживает в соседнем селе. Он рассказал, что услышал взрыв и увидел комок дыма, а затем начал звонить брату.

"Дозвонился до племянника, а он говорит: "Дядя, давай бегом сюда. Папа, мама и бабушка — под завалами", — рассказал он.

Фото: Суспільне

Александр сразу поехал на место происшествия. Брата нашли, маму с невесткой еще нет, но они, по его словам, точно были там. Он до сих пор не может поверить в то, что произошло.

"От брата остались одни остатки", — сообщил Александр Муховатый.

Глава ОВА Олег Синегубов рассказал "Суспільному", что около 10 человек могут находиться под завалами. Всего в заведении, где попала ракета, находились 60-70 человек. На месте удара были только гражданские люди и машины. Еще 25 тел не идентифицировали.

Удар по селу Гроза

Российские захватчики 5 октября нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. В результате атаки погиб 51 человек.

В прокуратуре не исключают умышленного наведения ракеты на заведение. Соответствующую информацию россиянам могли передать. В то же время он пояснил, что логика россиян вообще непонятна, поскольку только гражданские были в кафе.

Напомним, как отметил аналитик британского центра RUSI Майкл Кларк, обстрел села Гроза Харьковской области выглядит целенаправленным. Удар могли нанести не обычной боевой ракетой.