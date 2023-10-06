Сразу или частями: у Байдена пытаются убедить колеблющийся Конгресс помочь Украине, — WP

По данным журналистов, в Вашингтоне обсуждают, выделять ли крупное финансирование на весь 2024 год, или же порционно — так будет проще заручиться поддержкой республиканцев. После недавней встречи с Байденом Зеленский заметно волновался.

Президент США Джо Байден в четверг, 5 октября, на встрече с представителями национальной обороны в Овальном кабинете Белого дома высказался относительно продолжения поддержки Украины. Об этом пишет The Washington Post.

Представители Вашингтона срочно ищут наиболее подходящие способы, чтобы продолжить выделение средств Киеву.

Обсуждается, стоит ли пытаться обеспечить крупные пакеты финансирования, или же лучше выделять помощь маленькими порциями на фоне возникших сомнений в Конгрессе после отставки лидера республиканцев.

Сейчас законодательная работа остановлена до тех пор, пока республиканцы не определятся с новым спикером, а некоторые из кандидатов открыто выступают против финансирования Украины. В этой связи президент Джо Байден анонсировал "большую речь" относительно помощи Киеву.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента, поделившегося инсайдерскими сведениями на условиях анонимности, многое зависит от того, кто станет следующим спикером и о чем с ним удастся договориться.

Сейчас обсуждают вопрос о том, целесообразнее ли попытаться обеспечить для Украины крупное финансирование на весь 2024 год, чтобы обойтись без дополнительных голосований, или же выделять порционно — так будет проще убедить колеблющихся республиканцев, отмечают журналисты.

На фоне разногласий в Палате представителей администрация Байдена уже не пытается обеспечить помощь на сумму в 24 млрд долларов, изначально рассчитывавшиеся на краткосрочную перспективу, сказал один из официальных лиц.

Кевина Маккарти в Белом доме в целом рассматривали как сторонника поддержки Украины, но из-за нарастающего скептицизма среди республиканцев он предупредил, что "пустых чеков" больше не будет.

Один из кандидатов в спикеры, представляющий Огайо, Джим Джордан сказал, что выступает против помощи Украине.

Стив Скалис, представитель Луизианы, более сговорчив, хотя тоже учитывает мнение тех республиканцев, которые считают, что нужно тратить на Америку, а не на "какой-то далекий конфликт".

Один из представителей Пентагона поделился сведениями о том, что оба республиканца вызывают сомнения у администрации Байдена, однако Скалис все же в прошлом "демонстрировал двупартийность" и отдает себе отчет в том, какую угроза представляет Россия.

Джордан же зарекомендовал себя не очень переговороспособным в вопросах внешней политики.

Сенат в целом поддерживает Киев

В Сенате же у Украины есть поддержка и со стороны республиканцев, и со стороны демократов. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл поддерживает выделение поддержки Киеву.

Те, кто безоговорочно выступают за продолжение поддержки, хотят выделить крупную сумму.

Курт Волкер, бывший специальный представитель Госдепартамента по Украине, говорит, что 24 млрд на весь 2024 год будет попросту недостаточно, а делить финансирование на части и проводить голосования всякий раз не стоит, учитывая то, что в следующем году в США президентские выборы.

Представители Украины, отмечают авторы публикации, начали беспокоиться еще до смещения Маккарти.

Когда президент Украины Владимир Зеленский покидал Вашингтон, по сравнению с прошлыми встречами с Байденом, его волнение было заметнее. Об этом рассказал представитель администрации на условиях анонимности.

Байден заверил Зеленского, что США будут поддерживать Украину столько, сколько это понадобится — слова, ставшие уже общим местом, — и пообещал, что Конгресс в конечном итоге одобрит дополнительные миллиарды долларов для военной и экономической помощи.

Байден на встрече с Зеленским, ко всему прочему, затронул вопрос коррупции в Украине, после публикации документа, в котором описывалась стратегия США.

Некоторые представители США беспокоятся относительно того, что рост оппозиционных настроений стал для Кремля поводом ждать итогов президентских выборов 2024 года и возможного возвращения Дональда Трамп.

Напомним, что Зеленский призвал ЕС к поддержке, пока в США продолжается "политический шторм".

Подводя итоги саммита европейских политиков в Испании, он отметил, что Украина получит больше артиллерии и систем ПВО перед зимой.