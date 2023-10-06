Американский истребитель сбил турецкий БПЛА в Сирии, – Пентагон (фото)

В американском оборонном ведомстве впервые подтвердили уничтожение турецкого беспилотника. При этом в Анкаре утверждают, что сбитый БПЛА не принадлежал армии Турции.

В четверг, 5 октября, США сбили вооруженный турецкий беспилотный летательный аппарат. БПЛА вел боевые действия вблизи американских войск в Сирии. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что это первый случай, когда американские войска подтвердили уничтожение беспилотника Турции, которая является союзником США по НАТО.

По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, турецкие БПЛА были замечены при нанесении авиаударов по Хасаке в Сирии. Боевые действия происходили примерно в километре от места расположения войск США.

Один из беспилотников пролетел менее чем в полукилометре от американских сил, после чего был признан угрозой и уничтожен истребителем F-16.

"У нас нет никаких признаков того, что Турция намеренно нацелилась на силы США", — добавил Райдер.

В американском оборонном ведомстве также сообщили, что министры обороны США и Турции провели переговоры, в рамках которых обсудили "необходимость следовать общим протоколам по деконфликту для обеспечения безопасности нашего персонала в Сирии".

В свою очередь в Минобороны Турции заявили, что сбитый американцами БПЛА не принадлежал турецкой армии. При этом в ведомстве не уточнили, чей это был аппарат.

Напомним, 26 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента Джо Байдена откроет путь к программе F-16.

Ранее, 10 июля, председатель Сената США по международным отношениям Роберт Менендес выступил против продажи Турции американских истребителей F-16. По его мнению, сперва Реджеп Эрдоган должен улучшить ситуацию с правами человека в своей стране.