Американский истребитель сбил турецкий БПЛА в Сирии, – Пентагон (фото)

В американском оборонном ведомстве впервые подтвердили уничтожение турецкого беспилотника. При этом в Анкаре утверждают, что сбитый БПЛА не принадлежал армии Турции.

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В четверг, 5 октября, США сбили вооруженный турецкий беспилотный летательный аппарат. БПЛА вел боевые действия вблизи американских войск в Сирии. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что это первый случай, когда американские войска подтвердили уничтожение беспилотника Турции, которая является союзником США по НАТО.

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По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, турецкие БПЛА были замечены при нанесении авиаударов по Хасаке в Сирии. Боевые действия происходили примерно в километре от места расположения войск США.

Один из беспилотников пролетел менее чем в полукилометре от американских сил, после чего был признан угрозой и уничтожен истребителем F-16.

"У нас нет никаких признаков того, что Турция намеренно нацелилась на силы США", — добавил Райдер.

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В американском оборонном ведомстве также сообщили, что министры обороны США и Турции провели переговоры, в рамках которых обсудили "необходимость следовать общим протоколам по деконфликту для обеспечения безопасности нашего персонала в Сирии".

В свою очередь в Минобороны Турции заявили, что сбитый американцами БПЛА не принадлежал турецкой армии. При этом в ведомстве не уточнили, чей это был аппарат.

Напомним, 26 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента Джо Байдена откроет путь к программе F-16.

Ранее, 10 июля, председатель Сената США по международным отношениям Роберт Менендес выступил против продажи Турции американских истребителей F-16. По его мнению, сперва Реджеп Эрдоган должен улучшить ситуацию с правами человека в своей стране.