Американський винищувач збив турецький БПЛА в Сирії, — Пентагон (фото)

В американському оборонному відомстві вперше підтвердили знищення турецького безпілотника. При цьому в Анкарі стверджують, що збитий БПЛА не належав армії Туреччини.

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У четвер, 5 жовтня, США збили озброєний турецький безпілотний літальний апарат. БПЛА вів бойові дії поблизу американських військ у Сирії. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що це перший випадок, коли американські війська підтвердили знищення безпілотника Туреччини, яка є союзником США по НАТО.

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За словами представника Пентагону Пета Райдера, турецькі БПЛА помітили під час нанесення авіаударів по Хасаці в Сирії. Бойові дії відбувалися приблизно за кілометр від місця розташування військ США.

Один із безпілотників пролетів менш ніж за пів кілометра від американських сил, після чого його визнали загрозою і знищив винищувач F-16.

"У нас немає жодних ознак того, що Туреччина навмисно націлилася на сили США", — додав Райдер.

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В американському оборонному відомстві також повідомили, що міністри оборони США і Туреччини провели переговори, в рамках яких обговорили "необхідність слідувати загальним протоколам щодо деконфлікту для забезпечення безпеки нашого персоналу в Сирії".

Зі свого боку в Міноборони Туреччини заявили, що збитий американцями БПЛА не належав турецькій армії. При цьому у відомстві не уточнили, чий це був апарат.

Нагадаємо, 26 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента Джо Байдена відкриє шлях до програми F-16.

Раніше, 10 липня, голова Сенату США з міжнародних відносин Роберт Менендес виступив проти продажу Туреччині американських винищувачів F-16. На його думку, спершу Реджеп Ердоган має поліпшити ситуацію з правами людини у своїй країні.