"Не припинить свої погрози": у США висловили побоювання щодо продажу Туреччині F-16

Американський сенатор Роберт Менендес вважає, що Реджеп Ердоган повинен поліпшити ситуацію з правами людини у своїй країні, зокрема звільнити журналістів та опозиціонерів.

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Голова Сенату США з міжнародних відносин Роберт Менендес виступає проти продажу Туреччині американських винищувачів F-16. Про це пише CNN 11 липня.

Повідомляється, що Менендес висловив сумніви щодо доцільності відправки Туреччині літаків навіть після того, як Анкара перестала блокувати вступ Швеції до НАТО.

Сенатор заявив, що хоче отримати гарантії від адміністрації президента Байдена, що Анкара не поводитиметься войовничо проти інших членів Альянсу, особливо проти сусідньої Греції.

Як зазначають журналісти, Менендес і раніше не підтримував ідею продажу Туреччині літаків, вказуючи на "авторитарне правління" президента Реджепа Ердогана.

"Поки Ердоган не припинить свої погрози, не поліпшить свою ситуацію з правами людини вдома, зокрема за рахунок звільнення журналістів і політичної опозиції, і не почне діяти як надійний союзник, я не схвалю цей продаж", — сказав сенатор у січні.

Нагадаємо, що 10 липня, напередодні саміту НАТО, на якому обговорюватимуть членство Швеції в НАТО, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара може підтримати заявку Швеції в НАТО за умови, що ЄС відкриє двері для його країни.

Того самого дня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що в Туреччині готові розглянути ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО якомога швидше. За його словами, він особисто поговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Ми також писали про те, що 10 липня в Росії розкритикували турецького лідера Реджепа Ердогана через передачу Києву керівників оборони Маріуполя і низку останніх заяв, заявивши, що Туреччина стає "недружньою країною".