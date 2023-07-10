Туреччина передасть протокол про прийняття Швеції в НАТО на ратифікацію, — Столтенберг (відео)

Генсек НАТО особисто поговорив з Ердоганом. Той заявив, що турецький парламент розгляне ратифікацію заявки Швеції на вступ до Альянсу вже найближчим часом.

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У Туреччині заявили, що розглянуть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО якомога швидше. Про це 10 липня заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції.

За його словами, він особисто поговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Радий повідомити, що в результаті президент Ердоган погодився якнайшвидше спрямувати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламент Туреччини — ред.) і тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації", — зазначив Столтенберг.

Він також заявив, що спільну заяву для преси про це також підписав турецький лідер.

Єнс Столтенберг про бесіду з лідерами Туреччини та Швеції (дивитися з 10:30)

Зазначимо, що раніше Ердоган говорив, що підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО за однієї умови.

"Спочатку давайте прокладемо шлях для Туреччини до Європейського Союзу, а потім ми прокладемо шлях для Швеції, як ми зробили для Фінляндії", — сказав президент.

Нагадаємо, 22 березня парламент Швеції проголосував за історичне рішення — вступ країни до НАТО. Єдиною проблемою на шляху Стокгольма до Альянсу може стати Анкара, яка вважає, що зусиль шведської сторони на цьому терені недостатньо.